Завтра в Чувашском драмтеатре покажут спектакль в поддержку участников СВО

Автор: Мария МитинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Одна из самых пронзительных и щемящих сцен в спектакле — Бессмертный полк, когда актеры выносят фотографии своих дедов и прадедов. К слову, отец художественного руководителя театра Валерия Яковлева, посвятившего постановку памяти трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, тоже ушел на фронт и погиб под Орлом осенью 1941 года. Фото с сайта Чувашского драмтеатра имени К.В. Иванова

Высокое искусство помогать

«Дорогая супруга Зоя, наверное, это мое последнее письмо. Вот увидишь, наша гибель не будет напрасной, обязательно наступят светлые времена…» Прошло больше восьмидесяти лет, а Нина Яковлева до сих пор перечитывает папины строки, написанные перед боем за Синявинские высоты 31 августа 1942 года. Навещает братскую могилу в Ленинградской области, где покоится прах отца, и вспоминает о нем всякий раз, когда выходит на сцену в образе матери в спектакле «Инкеклĕ телей» (Счастье горькое). Завтра, 11 марта, в Чувашском академическом драматическом театре имени К.В. Иванова состоится его показ в поддержку участников специальной военной операции на Украине. Все вырученные от продажи билетов средства будут направлены в фонд «Пĕрле».

«Как дитя войны, я благословляю наших бойцов и желаю вернуться домой живыми и здоровыми. Нет ничего лучше, чем мирное небо над головой», — сказала Нина Михайловна на пресс-конференции, прошедшей на днях в голубом фойе театра. Его сотрудники уже неоднократно помогали мобилизованным землякам, родственникам которых приготовлены почетные места в зале. В октябре собрали гуманитарную помощь и передали в региональный штаб Народного фронта в Чувашии подсолнечное масло, крупы, тушенку, муку, соль, чай и конфеты. В первых числах января председатель Союза театральных деятелей республики Сергей Павлов, играющий в спектакле главную роль, съездил на машине в Донбасс и вручил новогодние подарки жителям города Тореза.

Быть вместе с народом в самые тяжкие для него минуты, делить с соотечественниками радость и горе — главное профессиональное кредо национальной труппы. Так было и в трудные постреволюционные годы, ознаменованные образованием Чувашской автономной области, и во время Великой Отечественной войны. Ряды Красной Армии пополнили директор театра Николай Элле и режиссер Константин Иванов, актеры Иван Бочаров, Василий Михайлов и Нестор Виноградов, драматурги Василий Алагер и Леонид Агаков. Оставшиеся в тылу артисты выступали на призывных и хлебозаготовительных пунктах, в колхозных дворах и сараях. В результате в фонд обороны страны внесено свыше пятидесяти тысяч рублей, были получены благодарности от воинских частей и госпиталей.

«Театру приходилось совершать пешие переходы по 18-20 километров, иногда под дождем и снегом. Но коллектив не допустил ни одного срыва в работе. Давали спектакли под открытым небом, сами сооружали сцену. Играли днем, утром, ночью. Мы знали, что выполняем долг перед Родиной, и забывалась всякая усталость», — рассказывал режиссер Леонид Родионов. В репертуаре появились пьесы «Батальон идет на запад», «Сержант Ванюшин» и «В родном краю», пробуждающие чувство патриотизма и закаляющие характер.

Инсценировку рассказа уроженки деревни Муркар Козловского района Юлии Николаевой «Счастье горькое» можно назвать продолжением этой линии творчества. Кстати, недавно в Чувашском книжном издательстве презентовали ее новую книгу «Вăрçă çăкăрĕ» (Хлеб войны), в которую вошли повести о жизни детей в голодном тылу.

Опубликовано: 10 марта 2023 г.


Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.