Завтра в Чувашском драмтеатре покажут спектакль в поддержку участников СВО

Высокое искусство помогать

«Дорогая супруга Зоя, наверное, это мое последнее письмо. Вот увидишь, наша гибель не будет напрасной, обязательно наступят светлые времена…» Прошло больше восьмидесяти лет, а Нина Яковлева до сих пор перечитывает папины строки, написанные перед боем за Синявинские высоты 31 августа 1942 года. Навещает братскую могилу в Ленинградской области, где покоится прах отца, и вспоминает о нем всякий раз, когда выходит на сцену в образе матери в спектакле «Инкеклĕ телей» (Счастье горькое). Завтра, 11 марта, в Чувашском академическом драматическом театре имени К.В. Иванова состоится его показ в поддержку участников специальной военной операции на Украине. Все вырученные от продажи билетов средства будут направлены в фонд «Пĕрле».

«Как дитя войны, я благословляю наших бойцов и желаю вернуться домой живыми и здоровыми. Нет ничего лучше, чем мирное небо над головой», — сказала Нина Михайловна на пресс-конференции, прошедшей на днях в голубом фойе театра. Его сотрудники уже неоднократно помогали мобилизованным землякам, родственникам которых приготовлены почетные места в зале. В октябре собрали гуманитарную помощь и передали в региональный штаб Народного фронта в Чувашии подсолнечное масло, крупы, тушенку, муку, соль, чай и конфеты. В первых числах января председатель Союза театральных деятелей республики Сергей Павлов, играющий в спектакле главную роль, съездил на машине в Донбасс и вручил новогодние подарки жителям города Тореза.

Быть вместе с народом в самые тяжкие для него минуты, делить с соотечественниками радость и горе — главное профессиональное кредо национальной труппы. Так было и в трудные постреволюционные годы, ознаменованные образованием Чувашской автономной области, и во время Великой Отечественной войны. Ряды Красной Армии пополнили директор театра Николай Элле и режиссер Константин Иванов, актеры Иван Бочаров, Василий Михайлов и Нестор Виноградов, драматурги Василий Алагер и Леонид Агаков. Оставшиеся в тылу артисты выступали на призывных и хлебозаготовительных пунктах, в колхозных дворах и сараях. В результате в фонд обороны страны внесено свыше пятидесяти тысяч рублей, были получены благодарности от воинских частей и госпиталей.

«Театру приходилось совершать пешие переходы по 18-20 километров, иногда под дождем и снегом. Но коллектив не допустил ни одного срыва в работе. Давали спектакли под открытым небом, сами сооружали сцену. Играли днем, утром, ночью. Мы знали, что выполняем долг перед Родиной, и забывалась всякая усталость», — рассказывал режиссер Леонид Родионов. В репертуаре появились пьесы «Батальон идет на запад», «Сержант Ванюшин» и «В родном краю», пробуждающие чувство патриотизма и закаляющие характер.

Инсценировку рассказа уроженки деревни Муркар Козловского района Юлии Николаевой «Счастье горькое» можно назвать продолжением этой линии творчества. Кстати, недавно в Чувашском книжном издательстве презентовали ее новую книгу «Вăрçă çăкăрĕ» (Хлеб войны), в которую вошли повести о жизни детей в голодном тылу.