В администрации Чебоксар подвели итоги прошедшего года

Благоустройство, строительство жилья и дорог, капремонт и замена лифтов в домах, участие депутатов в решении проблем горожан — отчеты о том, каких результатов удалось достичь Чебоксарам в прошлом году, представили вчера глава столицы республики Евгений Кадышев и руководитель администрации Чебоксар Денис Спирин. Доклады первых лиц города заслушал Глава Чувашии Олег Николаев.

«Наша республика — единый организм, сердце которого — Чебоксары. На столицу направлено большое внимание», — подчеркнул руководитель региона. Он сообщил, какие меры приняты, чтобы решить дорожные и транспортные проблемы города, остановился на поддержке многодетных семей и семей участников СВО.

Подробнее об этих вопросах, а также о том, скоро ли обновится троллейбусный парк в столице республики и почему возникают сложности с вывозом снега, читайте в следующем номере «СЧ».