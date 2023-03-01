За использование чужой банковской карты предусмотрена уголовная ответственность

Найденная карта — это не найденные деньги

Пожилые люди никак не могут понять разницу между найденной чужой картой и чьим-то бесхозным кошельком. Карта — хоть и кошелек, но электронный, поэтому безнаказанно залезть в него не получится. Недавно в суд направлены уголовные дела в отношении двух пенсионерок из Чебоксар. Бабушки, подобрав на улице чужие карты, обрадовались и отправились на «шопинг»: оба средства платежа позволяли совершать покупки до 1 тысячи рублей без введения пин-кода. В итоге одна фигурантка похитила с чужого счета около 4 тысяч рублей, а вторая — примерно полторы тысячи.

Возрастных злоумышленниц полицейские «вычислили» в два счета, а те потом, краснея и волнуясь, давали объяснения в кабинете следователей отделов полиции № 1 и № 2 УМВД России по г. Чебоксары, где по фактам краж были возбуждены уголовные дела. Ни та, ни другая жительница города раньше не были замечены ни в чем криминальном. Конечно, обе обвиняемые поспешили возместить причиненный ущерб в полном объеме, но предстать перед судом им все-таки предстоит…

МВД просит в случае обнаружения банковских карт обращаться в кредитное учреждение или в полицию. И совесть будет чиста, и «резюме» не пострадает.