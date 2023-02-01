Анастасия Белова из Моргаушского района победила в олимпиаде по чувашскому языку

В Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова состоялась Межрегиональная олимпиада школьников по чувашскому языку и литературе. Ее организаторами, кроме самого вуза, выступили Министерство образования и молодежной политики республики и Центр одаренных детей и молодежи «Эткер».

В знании родного языка и литературы соревновались 136 школьников из Чувашии, Татарстана и Ульяновской области. Призерами были признаны семеро из них, победителем же стала учащаяся 11-го класса Ярабайкасинской средней школы Моргаушского района Анастасия Белова. Кстати, в прошлом году Настя была призером олимпиады, а нынче она доказала, что лучше всех знает свой родной язык.