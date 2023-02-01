23 февраля — День защитника отечества

Уважаемые мужчины — защитники Отечества!
В эти непростые дни искренне поздравляю каждого из вас
с по-настоящему мужественным и вселяющим гордость праздником —
Днем защитника Отечества!
Своим делом, подвигом, трудами и ресурсами вы приближаете нашу Победу — на фронте и в тылу, на заводе и в офисе, дома и на работе! Желаю каждому из вас мужества, бодрости духа и здравия тела!
Депутат Государственной Думы Российской Федерации
Анатолий Аксаков
Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с замечательным всенародным праздником —
Днем защитника Отечества!
В этот день мы с гордостью вспоминаем героическое прошлое нашей страны — великой России, чествуем наши славные Вооруженные силы, защитников Родины всех поколений.
Это благодаря им, благодаря единству народа и Армии Россия всегда побеждала всех своих врагов. Так было, так есть, так и будет. В этом мы еще раз убеждаемся на примерах победных действий наших воинов — участников специальной военной операции, их массового мужества и отваги.
Наш священный долг — это воспитание подрастающего и молодого поколения на славных боевых и трудовых традициях народа, подготовка истинных патриотов Отчизны.
Желаю вам, дорогие земляки, дальнейших успехов в служении Отечеству, в мирном созидательном труде, крепкого здоровья, добра и оптимизма.
Депутат Государственного Совета Чувашской Республики
Николай Малов