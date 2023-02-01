В Чебоксарах чествовали защитников Отечества

Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, прошло в Чувашской государственной филармонии. Это был не просто концерт, а возможность поблагодарить тех, кто защищает мирную жизнь россиян. «Они обеспечивают незыблемость существования государства, а значит, наше право на суверенитет и безопасность», — сказал Глава Чувашии Олег Николаев.

Всех, кто пришел на торжество, а это участники специальной военной операции с семьями, представители ветеранских организаций, руководители силовых министерств и ведомств — встречали юные кадеты в парадной форме. В фойе оркестр Росгвардии исполнял марш.

По понятным причинам сегодня этот праздник не просто символ мужества, он наполнен дополнительным смыслом. И подвиги наших дедов и прадедов не просто часть истории, а яркий пример для тех, кто в эти дни защищает нашу страну на передовой.

Об этом, в частности, говорилось и в поздравлении министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, которое зачитал собравшимся в зале военный комиссар республики Бахтиер Холиков: «Сегодня личный состав Вооруженных Сил Российской Федерации продолжает славные боевые традиции. Эффективно решает задачи по обеспечению безопасности нашего государства, защите его национальных интересов. Демонстрирует образцовую боевую выучку и высокий профессионализм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции».

Отдал дань уважения нашим землякам — участникам СВО и Глава республики: «Наши ребята — сыны народов, которые живут на территории Чувашии, сегодня, как это всегда было, являются очень твердой составляющей стройных рядов Российской Армии в зоне выполнения боевых задач СВО. И мы гордимся каждым из них». В своем выступлении Олег Николаев упомянул и о поддержке, которую бойцы получают со стороны региона. Он отметил, что каждый в республике делает все, чтобы наши ребята чувствовали себя уверенно, выполняя боевую задачу, и были обеспечены всем необходимым.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Я искренне верю, что такие ценности как вера, доброта, умение терпеливо относиться к сложностям, а главное, целенаправленно их преодолевать снова докажут свою незыблемость. И мы одержим победу над фашизмом. И снова будем поздравлять друг друга с праздником при мирном небе!»

Глава республики также напомнил, что русское оружие всегда расчехлялось для того, чтобы защитить — семью, государство, а также помочь другим народам обрести свободу и жить в соответствии со своими традициями и культурными ценностями.

Также военнослужащим, принимавшим участие в выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, на торжестве были вручены государственные награды Российской Федерации и Луганской Народной Республики. Среди награжденных был и ефрейтор Иван Ярусов, который заверил всех собравшихся на празднике, что личный состав нашей армии, добровольцы, мобилизованные военнослужащие выполнят поставленные задачи. «Уверен, что героизм и сила духа наших боевых товарищей помогут продолжить дело доблестного российского воинства», — отметил он.