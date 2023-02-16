«О результатах деятельности Кабинета министров Чувашской Республики за 2022 год»

Есть к чему стремиться и над чем работать дальше

Повышение качества жизни и благосостояния населения республики — наш безусловный приоритет, который остается неизменным вне зависимости от геополитических вызовов, внешнего санкционного давления и прочих обстоятельств.

Уважаемые коллеги, напомню. Мы с вами в 2020 году разработали и утвердили комплексную программу социально-экономического развития Чувашии, а на ее базе Стратегию до 2035 года.

Для достижения обозначенных в них целей в республике в прошлом году реализовывалось 50 региональных проектов в составе 12 национальных. На их выполнение мы направили 13,6 млрд рублей бюджетных средств, что на 23% больше в сравнении с 2021 годом и на 3,3 млрд рублей выше уровня 2019 года. Всего из всех источников финансирования на достижение целевых показателей нацпроектов в прошлом году направлено 20 млрд рублей с ростом к значениям 2019 года на 5 млрд рублей. Максимальный объем средств — более 75% — выделен на достижение национальных целей «Комфортная и безопасная среда для жизни» и «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей».

В прошлом году введены в эксплуатацию 35 объектов капитального строительства, в том числе 6 детских садов, 13 фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и отделений общеврачебной практики. Проведена реконструкция Московской набережной, залива и Красной площади в Чебоксарах. Готов к сдаче в эксплуатацию сельский Дом культуры в деревне Юманзары Канашского муниципального округа.

Всего велось строительство и реконструкция 52 и проектирование 11 объектов капитального строительства.

Перевыполнен план и по площади расселения граждан из аварийного жилищного фонда на 500 квадратных метров жилья, она составила 6200 квадратных метров. Новое жилье получили 378 человек.

Особое внимание уделялось модернизации инфраструктуры. Введены первая, третья и четвертая пусковые комплексы группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского муниципальных округов, сеть водоснабжения микрорайона «Акварель», установлена станция обезжелезивания воды, модернизированы объекты водоснабжения в поселке Киря Алатырского муниципального округа, биологические очистные сооружения в селе Порецкое. Отремонтировано 118 км автомобильных дорог, построено 15 км сетей наружного освещения.

В сфере экологии завершены рекультивация свалки твердых коммунальных отходов в Ядрине, строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части Чебоксар, разработана документация на расчистку русла Суры в районе Ядрина.

Проведено благоустройство 30 общественных пространств, в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды реализованы проекты благоустройства в Шумерле и Козловке.

Помимо комплексной программы модернизации школ созданы 64 «точки роста» в 23 муниципалитетах, улучшена материальная база трех учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, отремонтировано 11 спортивных залов в семи муниципальных округах.

Проведен также капитальный ремонт Чебоксарской детской художественной школы № 4 им. Юрьева, открылась 12-я модельная библиотека в столице республики, создан виртуальный концертный зал в детской музыкальной школе Новочебоксарска, финансово поощрены 17 лучших сельских учреждений культуры, приобретено более тысячи единиц музыкальных инструментов, оборудования, учебных материалов для четырех детских школ искусств.

По федеральному проекту «Спорт — норма жизни» в 2022 году введены ФОК «Унга» в селе Ишлеи Чебоксарского муниципального округа, открытый стадион широкого профиля в Мариинском Посаде и физкультурно-спортивная зона Батыревской школы № 2.

Значимый результат достигнут и по нацпроекту повышения производительности труда. Пятипроцентного прироста по этому показателю достигли более половины предприятий — участников проекта, на которых трудится более 22 тыс. человек, а суммарная выручка превышает 110 млрд рублей. Лучший результат продемонстрировал «АКВАПРОМ», который на 49% увеличил производительность труда в рамках производства гидроаккумуляторов.

В прошлом году мы смогли выполнить 145 из 157 контрольных показателей и достичь 96% результатов. Не были достигнуты 12 показателей и 8 результатов девяти региональных проектов в составе национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги».

В частности, в сфере здравоохранения — укомплектованность медицинских организаций, фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками, обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную, специализированную медицинскую помощь, средними медицинскими работниками.

По нацпроекту «Демография» не достигнут показатель «Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения», по нацпроекту «Жилье и городская среда» не выполнен показатель ввода жилья в рамках программы «Стимул» в связи с удорожанием строительных материалов и санкциями, введенными в отношении России, а по нацпроекту «Безопасность дорожного движения» — «Количество погибших в ДТП».

Приоритетом деятельности Правительства республики является претворение в жизнь основных посылов Президента страны: запуск нового инвестиционного цикла и обеспечение технологического суверенитета. Бесспорно, являясь индикативными показателями развития, они обеспечивают диверсифицированное развитие экономики, повышение бюджетной обеспеченности и, как следствие, увеличение социальной поддержки населения.

К тому же в условиях тотального санкционного давления наряду со сложностями открылись и новые колоссальные возможности для этого. В течение отчетного года республикой заложен хороший фундамент для движения по названным направлениям.

В 2022 году в условиях сильнейшей конкуренции Правительство республики, ООО «Волжская перекись» заключили с Минпромторгом России специнвестконтракт 2.0 для реализации проекта по организации на «Химпроме» производства перекиси водорода антрахиноновым методом объемом 50 тыс. тонн в год. В течение 15 лет будут привлечены инвестиции на сумму более 9,7 млрд рублей, созданы 110 рабочих мест.

Таким образом, Чувашию можно считать одним из немногих регионов, который имеет в своем портфеле два СПИК 2.0, ориентированных на производство в России не имеющих аналогов продукции и техники.

Первый специнвестконтракт заключен в 2021 году и предполагает производство на Волжском комбайновом заводе, который входит в Концерн «Тракторные заводы», сельскохозяйственных колесных тракторов малой и средней мощности в сотрудничестве с индийским производителем тракторной техники. Вложения в проект составят свыше 1,7 млрд рублей, будет создано более 570 рабочих мест. При этом первые тракторы выйдут с конвейера уже в марте 2023 года.

Активно проводятся мероприятия по запуску деятельности в особой экономической зоне промышленного типа «Новочебоксарск». Соглашения о реализации инвестпроектов подписаны с пятью резидентами. По предварительным расчетам, присвоение статуса ОЭЗ даст возможность привлечь в экономику Чувашии в 2023–2027 годах не менее 15 млрд рублей инвестиций, создать более тысячи рабочих мест, развить новые виды деятельности. С марта текущего года начнем принимать документы от потенциальных инвесторов.

Идут работы по строительству инфраструктуры будущих индустриальных парков в Батыревском районе и Новочебоксарске в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития.

Ожидается создание около 1200 рабочих мест на производственных площадках по переработке и рециклингу отходов, очистке сточных вод, производству кабельно-проводниковой продукции и бетонных изделий, переработке мяса и субпродуктов, фасовке круп, хранению готовой продукции. Сумма инвестиций оценивается в 23,7 млрд рублей.

Кроме того, Минэкономразвития России поддержано финансирование создания еще трех из четырех заявленных промышленных технопарков на сумму 1,5 млрд рублей. Это «Бреслер», «Агрегатный», «Волгахим».

На текущий момент Агентство инвестиционного развития республики сопровождает 56 проектов на сумму 52 млрд рублей. Они предусматривают создание трех тысяч рабочих мест до 2027 года. В дополнение к этому подписано 42 соглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов на сумму 21,5 млрд рублей с созданием 1,5 тыс. рабочих мест.

Существенный вклад в обеспечение технологического суверенитета вносят системообразующие предприятия, которые активно занимают ниши после ухода зарубежных компаний. Это, к примеру:

кроссплатформенный программный продукт АО «ЭЛАРА»;

вилочные погрузчики и уникальная для всего мира система жизнеобеспечения Чебоксарского завода силовых агрегатов;

аэрозольные огнетушители от завода имени Чапаева;

хлорат натрия (отбеливатель бумаги) на «Химпроме»;

ленты для автомобильных ремней безопасности и текстильные контактные ленты-липучки от АО «Лента»;

кухонное оборудование «Чувашторгтехники» для вагонов-ресторанов РЖД взамен одного зарубежного бренда и многое другое.

Почти все электротехнические предприятия — «ЧЭАЗ», «Релематика», «НПО Каскад», «ЭКРА» «АБС Электро» — переориентировались и создали полностью отечественные продукты. Те самые реле, которыми славится Чувашия, — теперь уже на российских комплектующих и программном обеспечении.

Все это произведено под брендом «Сделано в Чувашии» и формирует технологический суверенитет России.

Если говорить простым языком, это очень содержательный и мощный вклад наших предприятий в ответ России на обещания коллективного Запада разорвать нашу экономику в клочья.

В прошлом году все наши усилия были направлены на поиск быстрых и эффективных решений для сохранения объемов производства. Правительством республики в диалоге с промышленными предприятиями и в развитие федеральных мер поддержки внедрены шесть новых — льготные займы на научно-исследовательские разработки, выпуск пилотных партий, внесение соответствующих изменений в технологическую документацию и другие. И, как уже говорил в Послании, господдержка промышленного бизнеса возросла в 21 раз, серьезно усилены процессы кластеризации экономики региона.

В итоге организациями промышленного комплекса отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму почти 314 млрд рублей с ростом на треть к уровню 2020 года и на 11% — 2021 года.

Индекс промышленного производства в сравнении с 2021 годом составил 99,6%. Хоть это и выше российского показателя на 0,2%, но до показателя прошлого года не дотягивает. Меры по развитию промышленного потенциала позволяют нам позитивно смотреть в будущее.

Комплексная и целенаправленная работа по повышению инвестиционной привлекательности республики также определяет планы инвесторов. Причем главный инвестор для нас — НАШ хозяйствующий субъект, работающий на своей территории. Но и внешним, нацеленным на долгосрочную созидательную работу, мы рады. В целях вовлечения муниципалитетов в инвестиционную повестку региона проведена масштабная разработка инвестиционных профилей всех муниципальных образований.

В 2022 году мы с вами в итоге смогли добиться существенного роста инвестиций в основной капитал с показателем 38,5%.

Очень хорошую динамику в 2022 году продемонстрировали строительный и агропромышленный комплексы. При этом погодные условия для них были наисложнейшими.

По предварительным данным, по виду деятельности «Строительство» выполнено работ на сумму 54,5 млрд рублей, что на 5,7% больше 2021 года. Прирост обусловлен значительным объемом инвестиций в строительство федеральной трассы М-12 «Восток» — в объеме около 17 млрд рублей.

В прошлом году введено 850,6 тыс. кв. метров жилья, или 118,7% к уровню 2021 года. При этом план на год перевыполнен почти на 20%. Зафиксирован существенный рост объемов индивидуального жилья, что обусловлено началом масштабной работы по инвентаризации как построенного жилья, так и земельных участков, предназначенных для жилищного строительства. Другим мощным фактором роста является социальная догазификация, проводимая в стране по поручению Президента Владимира Владимировича Путина.

Индекс сельскохозяйственного производства составил 117,6%. Впервые за всю историю республики объем продукции АПК составил 108 млрд рублей, собран рекордный урожай зерновых — свыше одного миллиона тонн, в 2,3 раза увеличилось производство масличных культур, в теплицах произведено более 35 тыс. тонн овощей, выросло производство продукции животноводства, по сравнению с прошлыми годами — мяса, молока и яиц. Положительная динамика достигнута и по производству хмеля, валовой сбор которого увеличился на 27% к уровню 2021 года.

В связи с санкциями к этой культуре привлечено особое внимание. Площади под «зеленое золото» предполагалось увеличить до тысячи гектаров, но достичь этого пока не удалось.

Отрасль столкнулась с критически недостаточным количеством посадочного материала, что явилось сдерживающим фактором интенсификации хмелеводства. Для преодоления вызовов будем создавать научно-лабораторную инфраструктуру, закладывать маточники чистосортного посадочного материала, работать над организацией серийного производства хмелеуборочного комбайна и сушильного комплекса, что предполагает двух-трехлетний период реализации.

Сегодня можно констатировать, что согласно Доктрине продовольственной безопасности страны население республики полностью обеспечено основными видами сельхозпродукции. В том числе картофелем — в 1,8 раза выше уровня потребления, молоком — в 1,4 раза, овощами — на 13,7%, мясом — на уровне потребления. По некоторым продуктам мы являемся еще и вывозящим регионом, внося посильный вклад в общую продовольственную безопасность России.

Такие результаты во многом достигнуты за счет оказываемой в последние годы господдержки. Благодаря этому за последние два года существенно улучшена как техническая, так и технологическая оснащенность отрасли, что позволило даже в сложнейших погодных условиях добиться названных результатов. В 2022 году объем средств на поддержку АПК достиг 6 млрд рублей, что в два раза больше уровня 2019 года.

Успехи отмечены и в фермерском движении, которое представлено 12 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств, зарегистрированных в качестве самозанятых. С 2022 года последним возмещается часть затрат на производство овощей, картофеля, молока, мяса, развитие овцеводства и козоводства. В дополнение введен республиканский механизм предоставления субсидий на приобретение коров и коз, сельхозтехники и оборудования, минеральных удобрений, материалов для занятия пчеловодством.

Сегодня крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами производится более 54% всей продукции. Именно поэтому доля средств, выделяемых на их поддержку, увеличилась до 23%. В общем объеме сельхозпроизводства доля фермеров возросла вдвое — с 7,5% в 2012 году до 15,2% в 2022 году. Как результат, их посевные площади только за последние 6 лет увеличились на 19,3%, поголовье крупного рогатого скота — на 54,4%.

Развитие АПК напрямую влияет на сохранение сельского населения и является одним из приоритетов работы Правительства республики. Но важно обеспечить и повышение уровня благоустройства, развития коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры на селе. В 2022 году активизировано участие республики в реализации госпрограммы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». За счет опережающего проектирования обеспечено строительство объектов комплексной жилищной застройки, дорог, школ, в том числе школы в Мариинском Посаде.

На другое масштабное направление поддержки селян — инициативные проекты — в 2022 году направлено 968 млн рублей, их реализовано 935. В целом наши проекты развития сельских территорий признаны одними из лучших в стране. В 2020-2022 годах осуществлено почти пять тысяч проектов.

Радует растущий спрос на продукцию наших сельхозпроизводителей в зарубежных странах. Несмотря на введенные против нашей страны ограничения, рост в прошлом году составил 3,4 процента. По сравнению с 2021 годом в 65 раз увеличился экспорт яиц, в 17 раз — семян льна, в 2,6 раза — мяса птицы, в 2 раза — хлеба и мучных изделий. В 2022 году впервые экспортировали козье молоко, муку пшеничную, живую птицу. Ведущими импортерами стали Китай и Беларусь.

Не менее успешным 2022 год стал для сферы малого и среднего предпринимательства. На ее развитие направлено более 1,5 млрд рублей, Гарантийным фондом республики предоставлено поручительств на сумму 1,6 млрд рублей, Агентством по поддержке малого бизнеса — микрозаймов на льготных условиях в объеме 1,2 млрд рублей, а также субсидии из республиканского бюджета на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития либо модернизации производств.

Благодаря комплексной поддержке предпринимателей в условиях санкционного давления число предпринимателей и самозанятых граждан выросло на 26%, составив почти 80 тысяч, объем налоговых поступлений увеличился на 10%, сохранено более 19 тыс. рабочих мест. Численность занятых в этой сфере оценивается в 185,5 тыс. человек.

Важно отметить, что существенным фактором роста сектора малого и среднего предпринимательства стало действие моратория на проведение проверок. За прошлый год почти в два раза по сравнению с 2021 годом снизилось количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий. По результатам опроса можно констатировать, что доля респондентов, которые не сталкивались с препятствиями при ведении бизнеса по сравнению с 2021 годом, увеличилась почти на 249% и составила более 40%, то есть ситуация на рынках республики улучшилась.

В условиях цифровизации экономики и развития межведомственного взаимодействия органов власти в рамках экспертизы проектов актов мы также сократили количество запрашиваемых у субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности документов. По результатам рейтинга Минэкономразвития России Чувашская Республика заняла 3 место по механизму проведения оценки регулирующего воздействия, сохранив позиции в группе «Высший уровень».

Прошлый год был успешным и для туризма, где высока доля малого и среднего бизнеса.

Многоплановая работа по продвижению туристического потенциала республики способствовала росту туристического потока, который за 2022 год превысил 501 тыс. человек, а по данным Сбераналитики, — 674 тыс. человек. Таким образом, данный показатель превысил допандемийный уровень 2019 года более чем в 1,5 раза.

Чебоксарским речным портом за навигацию 2022 года принято более 71 тыс. круизных туристов. Более 19 тыс. пассажиров совершили поездки на скоростных судах «Валдай-45Р». Уверен, импульс задан, и речной туризм получит дальнейшее развитие благодаря запуску туристического маршрута «Великий Волжский путь» и связанным с ним туристическим программам. Соответствующее соглашение мы заключили с четырьмя соседними регионами.

Кроме того, в сравнении с 2021 годом почти в два раза увеличилось количество гостиниц, отелей, прошедших классификацию для включения в российский реестр туроператорских и турагентских компаний. Это 74 коллективных средства размещения с общим номерным фондом в 2240 единиц. Знаковым для прошлого года стал проект «Повышение доступности туристических продуктов».

В двухдневные туры по Чувашии отправились более трех тысяч школьников, в этом году — более пяти тысяч.

В целях обеспечения системного подхода к развитию отрасли впервые в 2022 году проведен туристический форум «Чувашия Туристическая». В его организации и проведении были задействованы практически все министерства, что позволило сформировать ключевые точки роста, обозначить механизмы их практического воплощения для обеспечения туристической привлекательности региона.

Координационным советом по развитию туризма в республике приняты решения по продвижению приоритетных видов туризма — водного, оздоровительного, экологического, промышленного, культурно-познавательного, этнического, гастрономического, событийного туризма, сельского и агротуризма.

Как было отмечено в Послании, все указанные выше итоги работы стали возможны благодаря сбалансированной бюджетной политике, обеспечивающей заделы для роста и увеличения доходов бюджета.

Доходы консолидированного бюджета в 2022 году относительно базового 2019 года выросли на 40%, бюджетов муниципальных образований Чувашии — в 1,3 раза.

Бюджет Чувашской Республики за 2022 год по доходам исполнен в объеме 94,2 млрд рублей с ростом к уровню 2021 года на 10,4%, из них по собственным доходам — 55,2 млрд рублей с ростом к 2021 году на 19,9%.

В прошлом году Чувашия заняла второе место в Приволжском федеральном округе по темпу роста собственных доходов республиканского бюджета, по динамике поступлений НДФЛ, акцизов, налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения.

В 2022 году расходы консолидированного бюджета составили 90,5 млрд рублей с ростом к 2019 году на 28,7 млрд рублей, или в 1,5 раза.

И самое главное — за три прошедших года мы добились увеличения расходов бюджета республики на одного жителя в 1,5 раза, или на 25 тыс. рублей. Сегодня это в среднем 75,5 тысячи рублей.

В целом по сравнению с 2019 годом в прошлом году на 15 млрд рублей выросли расходы на социально-культурную сферу, достигнув 58,5 млрд рублей. В последние три года они составили 171,4 млрд рублей с ростом в сравнении с 2017-2019 годами на 55,6 млрд рублей, или в 1,5 раза.

Объем средств на развитие национальной экономики составил 45 млрд рублей с ростом к предыдущему трехлетнему периоду на 12,1 млрд рублей, или в 1,4 раза. При этом наиболее существенный рост между двумя трехлетками — в 2,2 раза — сложился в сфере ЖКХ: 18,1 млрд рублей против 8,1 млрд рублей.

Большое внимание нами уделяется поддержанию устойчивости и сбалансированности местных бюджетов, снижению совокупной нагрузки на них. Из года в год растут объемы прямой финансовой поддержки муниципалитетов. С 2019 года она выросла в 1,7 раза и в 2023 году оценивается в объеме 5,1 млрд рублей.

Важно подчеркнуть, что за последние три года значительно — с 75% в 2019 году до 82,2% в 2022 году — повысилась доля налоговых доходов в общем объеме собственных доходов муниципалитетов. Прежде всего это связано с тем, что Правительством принимаются значимые решения по передаче части поступлений от региональных налогов в местные бюджеты.

В 2022 году мы завершили большую работу по преобразованию муниципальных районов в муниципальные округа. Указанное преобразование направлено на повышение не только оперативности реализации вопросов местного значения, но и эффективности использования средств и ресурсов, в том числе на оплату труда муниципальных служащих.

Благодаря масштабной работе по централизации государственных и муниципальных закупок на региональном уровне мы значительно повысили качество закупочной деятельности.

Объем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики и муниципалитетов увеличивается с каждым годом. В 2022 году их консолидированный объем по всем государственным и муниципальным заказчикам составил 45 млрд рублей, что выше уровня прошлого года на 27%. Бюджетная эффективность составила 1,8 млрд рублей.

Опыт Чувашской Республики по централизации и цифровизации закупок высоко оценен Ассоциацией организаций и специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных торгов. В рейтинге эффективности и прозрачности закупочных систем регионов России по версии Гильдии закупщиков и специалистов по закупкам и продажам Чувашской Республике присвоен наивысший рейтинг в четырех номинациях.

Уважаемые коллеги!

Безусловным приоритетом является обеспечение роста доходов граждан. Это заработная плата работников бюджетной сферы, социальные выплаты, поддержка малообеспеченных слоев населения. Особое внимание уделим поддержке семей участников специальной военной операции.

Дальнейшее развитие получат республиканские программы, которые показали свою востребованность, — благоустройство дворов, детских спортивных площадок, водо– и теплоснабжение, строительство и капитальный ремонт школ, детских оздоровительных лагерей и сельских клубов, цифровая трансформация.

Органами республиканской, муниципальной власти и заинтересованными организациями поднят большой пласт работы для реальных изменений, обеспечения благополучия и нового качества жизни наших граждан. Значит, есть к чему стремиться и над чем работать дальше.

Фото Максима Васильева