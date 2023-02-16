Благополучие людей опирается на экономику

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Повышение качества жизни и благосостояния населения республики – наш безусловный приоритет, еще раз напомнил с парламентской трибуны Олег Николаев. Фото Максима Васильева

Правительство отчиталось перед парламентом

Госсовет республики на очередной, 15-й, сессии утвердил отчет о результатах деятельности Кабинета министров Чувашии за 2022 год, с которым выступил Глава республики Олег Николаев. В центре доклада руководителя региона прослеживался упор на развитие экономики, промышленного бизнеса в плане технологических прорывов на основе кластеризации и создания технопарков. Прежде всего развитие отраслей, создающих добавленную стоимость и чей вклад в валовой региональный продукт наиболее весом. В том числе это агропромышленный комплекс, строительная отрасль.
Глава напомнил, что в минувшем году в республике реализовывалось 50 региональных проектов в составе 12 национальных. На это было направлено 13,6 млрд рублей бюджетных средств, что на 23% больше в сравнении с 2021 годом. Всего из всех источников финансирования на достижение целевых показателей нацпроектов в прошлом году направлено 20 млрд рублей. Больше всего — по направлениям «Комфортная и безопасная среда для жизни» и «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей».
Говоря о промышленности, Глава отметил успешную реализацию основных посылов Президента страны в части запуска нового инвестиционного цикла и обеспечения технологического суверенитета. В 2022 году, несмотря на острую конкуренцию, с Минпромторгом России заключен специнвестконтракт 2.0 на реализацию проекта по производству перекиси водорода на базе ООО «Волжская перекись».
В течение 15 лет будут привлечены инвестиции на сумму более 9,7 млрд рублей, созданы 110 рабочих мест. В итоге Чувашия стала одним из немногих регионов, который имеет в своем портфеле два СПИК 2.0, ориентированных на производство в России не имеющих аналогов продукции и техники. Первый контракт заключен в 2021 году и предполагает производство на Волжском комбайновом заводе сельскохозяйственных колесных тракторов малой и средней мощности.
Минувший год в плане инвестиционной деятельности наверняка войдет в историю созданием особой экономической зоны «Новочебоксарск», отметил Глава республики. Это даст возможность привлечь в экономику Чувашии не менее 15 млрд рублей инвестиций, создать более тысячи рабочих мест. Идут работы по строительству инфраструктуры будущих индустриальных парков в Батыревском районе. Ожидается создание около 1200 рабочих мест на производственных площадках по переработке отходов, очистке сточных вод, производству кабельно-проводниковой продукции.

У депутата и строителя Алексея Мурыгина два диплома о высшем образовании, второй – по специальности «финансы и кредит». Возможно, поэтому в прениях он говорил о бюджетной политике республики и инфраструктурных кредитах. Фото Максима Васильева

Введено 35 объектов капитального строительства, в том числе 6 детсадов, 13 фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и отделений общеврачебной практики. Проведена реконструкция Московской набережной, залива и Красной площади в Чебоксарах. Из аварийного жилья переселено 378 человек — перевыполнение по новой площади, на которую они переехали, составило 500 квадратных метров, всего же — 6,2 тыс. квадратных метров.
Особое внимание Глава уделил модернизации инфраструктуры. Введены первый, третий и четвертый пусковые комплексы группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского муниципальных округов, налажено водоснабжения микрорайона «Акварель», установлена станция обезжелезивания воды, модернизированы объекты водоснабжения в поселке Киря Алатырского муниципального округа. В сфере экологии завершены рекультивация свалки твердых коммунальных отходов в Ядрине, строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части Чебоксар, разработана документация на расчистку русла Суры в районе Ядрина.
Особенно успешно поработали аграрии. Индекс сельскохозяйственного производства составил 117,6%. Впервые собран рекордный урожай зерновых — свыше одного миллиона тонн. Положительная динамика достигнута и по производству хмеля, валовой сбор которого увеличился на 27% к уровню 2021 года. В связи с санкциями к этой культуре привлечено особое внимание.
Депутатский «обстрел» вопросами, как всегда, был достаточно плотным. Спектр высказываний — самый обширный, но, надо сказать, без сильной критики. Работой правительства оказались удовлетворены представители всех парламентских фракций. В том числе фракции ЛДПР, обычно с ходу критично отзывающейся о работе правительства. Большей частью задавались вопросы локального характера, с которыми к депутатам обращаются их избиратели. Речь шла, в частности, об очистных сооружениях в Батыревском округе, транспортной развязке в районе Нового города… Особо выделили восстановление дорог республики, поврежденных в ходе строительства автотрассы М-12.
Не раз звучала тема реабилитации участников СВО. Как отметил Глава, отвечая на вопрос одного из депутатов, в последние дни многие воины возвратились домой, и некоторые просто не знают, где могут получить реабилитационные услуги.
Другой острый вопрос — обеспечение жильем сирот. Один из депутатов спросил, в какие обозримые сроки наше правительство может гарантировать полное обеспечение всех сирот квартирами. В нынешнем году запланировано дать их 315 претендентам. На основе хорошего взаимодействия со строителями решение данной проблемы в долгий ящик вряд ли будет отложено. В ближайшее время намечено выйти на баланс, когда и квартиры будут строиться, и финансовое обеспечение будет направлено на нужный результат. В итоге вопрос сиротского жилья можно будет решить за три года, сказал Глава.
Депутаты озвучили, конечно, один из наиболее болезненных для своего электората вопросов — рост тарифов ЖКХ. Можно критиковать, но все начисления производятся в рамках установленных нормативов, отметил Глава. Новый оператор по «производству» тепла в республике, как показывает анализ, выполняет свои инвестиционные обязательства, к тому же, число нештатных ситуаций с подачей тепла от него заметно снизились по сравнению с прежним оператором.
В своих выступлениях парламентарии отмечали существенные улучшения в работе правительства в минувшем году, несмотря на беспрецедентные политические и экономические сложности. Депутат от «Единой России» Алексей Мурыгин подробно коснулся темы бюджетно-финансовой политики. В минувшем году увеличился госдолг республики. Но это не страшно, считает депутат, заимствования — инструмент развития. Страшно, когда заемщик не знает, как возвращать долги. Видно, что правительством этот процесс управляем, 100% кредитов — бюджетные, это позволяет снижать бремя их обслуживания. При этом доминируют инфраструктурные кредиты, то есть их берут не на закрытие каких-то брешей — это долгосрочная финансовая политика.
В заключение Глава республики поблагодарил Госсовет за плодотворное сотрудничество и выразил уверенность в том, что оно и впредь будет на высоком надежном уровне.

Опубликовано: 16 февраля 2023 г.


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