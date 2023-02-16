Жителям юго-западного придется снова привыкать к хорошо забытым старым маршрутам

С 18 февраля чебоксарский общественный транспорт, связывающий многострадальную улицу Гражданскую с северо-западным жилым массивом города, наконец вернется на свои изначально утвержденные маршруты.

Произойдет это, сообщают в администрации города, «в связи с началом полноценной работы светофора на перекрестке улицы Гражданской и улицы Зои Космодемьянской и возможностью осуществления левого поворота в сторону проспекта Николая Никольского». Поэтому с воскресенья троллейбусы 17-го маршрута, а также автобусы маршрутов 33, 43 и 44 в обоих направлениях будут следовать только по улице Гражданской. А автобусы маршрутов 7 и 26 поедут по этой улице в обратном направлении.

К слову, сейчас на реконструируемой улице Гражданской уже работают пять светофоров, а до конца первого квартала будет запущено еще три — на пересечениях с улицами Ломоносова, Матросова и Грасиса. Полностью дорога должна быть введена в эксплуатацию в июле этого года.