22 декабря — День энергетика

Уважаемые коллеги и ветераны энергетической отрасли!

Каждый год в конце декабря мы отмечаем замечательный праздник — День энергетика. Наша профессия благородна и призвана служить на благо жителей нашей страны. Именно труд энергетиков дает возможность работать другим отраслям экономики, обеспечивает наши дома теплом и светом.

Сегодня Чувашская энергосбытовая компания уверенно движется вперед. Мы активно развиваемся, запускаем новые инновационные проекты, модернизируем клиентские офисы, развиваем онлайн-сервисы компании. Энергетиков всегда отличали дисциплина, высочайший профессионализм и ответственное отношение к своему делу, что позволяет успешно решать поставленные задачи.

Особых слов благодарности заслуживают наши ветераны-энергетики. Именно они заложили надежную основу энергетического комплекса региона и сегодня продолжают передавать свой бесценный опыт молодому поколению специалистов.

Поздравляю вас с Днем энергетика! Желаю вам плодотворной работы, крепкого здоровья и благополучия!

Исполнительный директор АО «Чувашская энергосбытовая компания»

Дмитрий Константинов

Уважаемые коллеги и ветераны энергетики!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем энергетика!

В этом году Чувашской энергосистеме исполнилось 65 лет. Все эти годы чувашские энергетики добросовестно трудятся на благо региона, вносят существенный вклад в развитие экономики, создание комфортных условий для жизни людей. Сегодня в республике успешно внедряются новые технологии, используется самое современное оборудование, энергетики сохраняют и приумножают лучшие трудовые традиции, заложенные ветеранами отрасли.

В этот праздничный день от всей души желаю всем работникам отрасли крепкого здоровья, праздничного настроения, безаварийной работы, счастья и благополучия!

С уважением

заместитель генерального директора — директор филиала «Чувашэнерго»

Андрей Константинов