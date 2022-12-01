Сегодня в филармонии будут петь на родном языке

Новые песни о главном

С чего начинается Родина? Этот вопрос, заданный Михаилом Матусовским более полувека назад, и по сей день волнует каждого. Однако вспомнив о том, сколько народов населяет Россию (кстати, сам поэт родился в Луганске), хочется спросить немного иначе: с чего начинается малая родина? Для кого-то — с зажигательной лезгинки или ударов шаманского бубна. А для нас, жителей Чувашии, конечно же,

с песни, в чем можно будет убедиться сегодня в Чувашской государственной филармонии.

Символично, что с момента открытия ее здания после реконструкции прошел ровно год. То есть концерт «Т?ван хал?х сасси» (Голос родного народа) — своеобразный отчет о проделанной работе и для сотрудников технических служб, в чье пользование попало усовершенствованное световое и звуковое оборудование, и для артистов. Так что зрители смогут оценить и то, как они освоились на обновленной сцене, снабженной светодиодными кулисами, люком-провалом и другими современными «фишками», и насколько расширился их репертуар. Многие из композиций уже звучали в программах «Ч?ваш ??р?н чи лай?х юррисем» (Лучшие песни земли чувашской) и «Авалхи сас» (Голос предков) на Грант Главы Чувашии, но будут и премьерные. Художественный руководитель филармонии, композитор Николай Казаков, отметивший в сентябре 60-летие, сочинил их специально к концерту.

Сохранение культурного наследия республики, верность истокам, обогащение эстрадного репертуара песнями на родном языке — дело всей творческой жизни Николая Ниловича. Да и занятые в программе ансамбли «Сеспель» и «Сявал», фолк-группа «Дуняша Style» и танцевальная компания «Nota «G» тоже стремятся к тому, чтобы букет национальных мелодий никогда не увядал, а молодежь гордилась культурой своего края. Причем значение имеет не только сам музыкальный материал, но и костюмы, сочетающие в себе трендовые фасоны одежды с элементами чувашского орнамента, и головные уборы в виде тухьи, хушпу и масмака (женская налобная повязка с узорами), и украшения из бисера, монет или тесьмы, и стихи.

Особенно активно Николай Казаков сотрудничает с широко известным и за пределами республики поэтом и драматургом Борисом Чиндыковым. Именно он написал либретто к первому чувашскому мюзиклу «Нарспи», не сходившему со сцены около десятка лет, отмеченному Государственной премией Чувашии и даже показанному на большом экране в рамках Чебоксарского международного кинофестиваля-2014. К слову, приступить к работе над его новой постановкой в филармонии обещают в ближайшее время.