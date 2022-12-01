Инвестиционная программа «Т Плюс» в 2022 году составила 40 млрд рублей

Тепло для «северной страны»

Климатические условия в России требуют от энергетиков особой ответственности. А тут еще обострившаяся ситуация в экономике… «Мы привыкли работать в сложных условиях — и в этом году выполнили все наши программы и задачи», — заявил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер на видеопресс-конференции для представителей средств массовой информации 16 регионов присутствия компании, посвященной итогам уходящего года.

Концессия — инструмент хороший

«Справляемся» — и касается это в первую очередь ремонтной программы, одной из самых болевых точек — тепловых сетей. Объем перекладок теплосетей в уходящем году превысит 700 километров — на уровне прошлого года, что составляет 4% от общей протяженности всех сетей компании и является беспрецедентным для всей отрасли. Для сравнения: в среднем по стране перекладывается 1,2% трубопроводов. Масштабную замену сетей «Т Плюс» намерена продолжить и в следующем году.

Компания существенно нарастила объем инвестиций в развитие систем теплоснабжения — в 2022 году они составили 40 млрд рублей. Привлечь такие средства позволили переход ряда территорий в ценовую зону и реализация концессионных соглашений. Именно в таком сценарии руководство «Т Плюс» видит наиболее эффективный инструмент для инвестиций в обновление устаревшего теплосетевого хозяйства городов. В целом по стране уже 33 города перешли в ценовую зону, из них 16 — территории работы «Т Плюс» — «ни один из них не пожаловался на неправильность этой модели». Количество концессионных соглашений, согласно которым управление тепловыми сетями перешло к «Т Плюс», уже достигло 24-х. Для убеждения в эффективности такого подхода Андрей Вагнер привел и пример чувашских городов — Чебоксар и Новочебоксарска, которые тоже находятся под «концессионным крылом» компании.

В городе-спутнике в этом году заменено свыше 900 метров магистральных тепловых сетей по улице Промышленной, также произведена перекладка более 4 километров распределительных тепловых сетей. Даже больше, чем было предусмотрено планом. Для сравнения он назвал показатель прошлого года — 1,3 километра… Нынче в несколько раз больше, что для Новочебоксарска очень существенно. При этом он добавил, что по принятым в концессию сетям в городе химиков раньше мало что делалось. «В Чебоксарах тоже продолжаем наращивать перекладку сетей, — отметил гендиректор компании. — В любом случае это механизм правильный — и для нас как бизнеса, и для городов с точки зрения обеспечения качества и надежности теплоснабжения». Андрей Александрович заверил, что свои обязательства по концессионному соглашению энергокомпания выполнит.

Меньше потерь

И еще: компания нынче сумела снизить потери тепла на 2% — хороший, по мнению энергетиков, результат, который, безусловно, достигнут главным образом благодаря замене старых труб на новые. Но говорить, что с потерями покончено, еще рано. Замена сетей, устранение утечек, организация учета — благодаря этим мерам компания нынче выйдет на уровень 14% потерь. Да, соглашается Андрей Вагнер, показатель все равно немалый, но всего несколько лет назад он был на порядок больше — 20%. Продолжение, заверяет он, будет.

«Т Плюс» намерена идти дальше по пути перехода на альтернативную котельную — сегодня это 16 городов, и процесс продолжается: «Сейчас в правительстве находятся несколько обращений, готовим следующие». Именно в этом механизме руководство компании видит «возможность, которая позволяет навести порядок в нашем хозяйстве с точки зрения обеспечения комфорта для населения».

«Цифра» и экология в приоритете

Все больше внимания уделяется направлению цифровизации. «Теперь уже прошли период осознания, осмысления того, чего мы хотим, и активно реализуем нашу программу по всем регионам», — подтвердил руководитель компании. Цифровизация энергообъектов позволяет автоматически выстраивать оптимальные режимы работы тепловых сетей и ТЭЦ, контролировать расход топлива, снижать количество повреждений и т.д. В Екатеринбурге «цифровая сеть» уже действует, вышли на стадию ее тиражирования в других регионах, ответственность за теплоснабжение которых несет «Т Плюс».

И уже говорят о «цифровой станции» — пионерами станут Академическая и Ново-Свердловская ТЭЦ, которые в этом году перейдут на цифровую модель. Все глубже «цифра» проникает и в клиентские сервисы, развитию которых в энергокомпании уделяют не меньше внимания. Удобно, быстро — преимущества цифровых сервисов клиенты, как физические, так и юридические лица, уже успели оценить.

Отдельно в общении с журналистами гендиректор остановился на ESG-повестке: «Мы не только не отошли от этой темы, но и пошли дальше: в этом году сделали первые шаги, подготовили первый ESG-отчет, который проходит оценку рынком в масштабах страны». В отчете отражены основные результаты деятельности компании в части экологии, корпоративной и социальной ответственности.

За последние три года компания сумела снизить выбросы загрязняющих веществ на 12%. В том числе — за счет перевода города Воркуты с «грязного» топлива на природный газ. В очереди — город Инта, где тоже должна заработать газовая котельная. Впрочем, экологическая повестка включает массу мероприятий — от посадки деревьев до выпуска мальков рыбы в российские реки, чем энергокомпания тоже активно занимается. «И эта работа будет продолжена — пытаемся нивелировать наше воздействие на природу», — заверил Андрей Александрович.

Кнут прянику в помощь

Не обошел он и тему долгов потребителей перед энергокомпанией. «Провала точно нет, собираемость мы не уронили — в последние годы не наращиваем долги», тем не менее задолженность потребителей составляет 53 млрд рублей — «это больше, чем вся наша инвестиционная программа 2022 года. То есть на эти средства мы могли бы сделать еще одну инвестпрограмму…» В арсенале энергетиков немало методов, которые Андрей Вагнер называет «шагами навстречу клиенту». В том числе — направленные на поощрение добросовестных клиентов акции.

Правда, кнут тоже не исключается — в отношении тех потребителей, которые остаются глухи к требованиям и просьбам энергетиков. Действуют через суд, к взысканию долгов привлекают судебных приставов, с ними и с инспекторами ГИБДД проводят рейды — прямо на дорогах останавливают автомобили, собственники которых задолжали ресурсоснабжающей организации.

Поинтересовались журналисты и судьбой социальных проектов «Т Плюс» — будут ли они продолжены? Отвечая на вопрос, прозвучавший из чувашской студии видеомоста, Андрей Вагнер отметил, что в 2022 году компания на реализацию социальных проектов направила около 26 млн рублей.

В приоритете, как он выразился, социально-детские направления. В том числе — строительство детских спортивных площадок. И, конечно же, поддержка чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет», в котором ежегодно участвует около 180 тыс. детей, — это самый масштабный в стране проект для школьников. «Новые спортивные объекты для детей, поддержка детского спорта — это правильный путь, им мы занимаемся не первый год, и он будет продолжен», — подтвердил гендиректор «Т Плюс».