Покорили «Матрешку»

Спортсмены из Чувашии завоевали награды международного турнира по фитнес-аэробике «Matreshka Fitness-Aerobics Champ», который завершился в Москве.

За нашу республику выступили три коллектива — «Ледис-Фит», «Веста Анубис» и «Вихрь». Ожесточенную конкуренцию командам из Чувашии навязывали более 600 спортсменок из 21 региона России, а также 10 представительниц Индии.

По итогам соревнований в возрастной категории юниоров и юниорок третье место занял коллектив «Веста Анубис», а второе — команда «Вихрь» под руководством Оксаны Вербиной. Не менее ярко выступила Юлия Тимофеева, одержавшая победу в возрастной категории 18 лет и старше. Дополнил приятную картину дуэт Валерии Гурьевой и Валерии Сымовой, которые заняли второе место в дисциплине «Аэробика 2 человека» среди девочек 8-10 лет.