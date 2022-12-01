Ролик с туристического форума отметили на российском конкурсе

Церемония награждения победителей и призеров конкурса по экспорту медицинских услуг и медицинскому туризму Med Travel Leaders прошла в Москве в рамках научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения». Видеосюжет, представленный нашей республикой, занял первое место в номинации «Лучший видеоролик о региональном медицинском туризме в ПФО». Почетный диплом приехавшему на медицинский форум вице-премьеру — руководителю Минздрава Чувашии Владимиру Степанову вручил президент Ассоциации медтуризма и экспорта медицинских услуг Евгений Чернышев. Кстати, презентация этого ролика состоялась на межрегиональном форуме «Чувашия туристическая». А среди членов жюри, высоко оценивших работу из Чувашии, были представители Ростуризма, Минздрава России и Союза туриндустрии.
Опубликовано: 9 декабря 2022 г.
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