Дизайнер из Чебоксар получила главный приз фотовыставки форума «Зеленая стрела»

Главный приз VII фотовыставки, проходившей в Санкт-Петербурге в рамках Ландшафтного форума «Зеленая стрела», получила дизайнер из Чебоксар Марина Черепанова.

Этот форум проводится для привлечения внимания к профессии ландшафтного архитектора, ландшафтного дизайнера, к преображению городских пространств.

На фотовыставке были представлены работы 40 ландшафтных дизайнеров из 22 городов России. Победители определялись по итогам зрительского голосования, в котором могли принять участие все желающие. Всего было подано 20963 голоса, и больше всего, 1804, — за работы Марины Черепановой. Кстати, чебоксарцам они хорошо знакомы, и особенно жителям микрорайона «Новый город» и многих других уголков столицы Чувашии, которые видят обустроенные под руководством Марины Черепановой пространства у себя под окнами. А «Советская Чувашия» уже рассказывала о ее персональной выставке «Преображение. Путь природы», прошедшей летом этого года в чебоксарском Центре современного искусства.