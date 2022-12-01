Чувашпотребсоюз в очередной раз подтвердил свое лидерство

Центросоюзом Российской Федерации подведены итоги Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей деятельности» среди региональных союзов потребительских обществ за третий квартал 2022 года. Чувашпотребсоюз в очередной раз подтвердил, что является одним из лидеров потребительской кооперации страны. Президиумом Совета Центросоюза Российской Федерации рассмотрены результаты рейтинговой оценки деятельности региональных союзов потребительских обществ за третий квартал текущего года. По итогам соревнования среди 64 региональных потребсоюзов Чувашпотребсоюзу присуждено первое место за развитие розничной торговли, второе место за участие в объединенных закупках, второе место за развитие заготовительной деятельности, третье место за развитие производственной деятельности, первое место по Приволжскому федеральному округу.