ВТБ в Чувашии в ноябре нарастил объемы автокредитования на 70%

В ноябре выдачи автокредитов ВТБ в Чувашской Республике достигли уровня 62 млн рублей, что на 70% превысило результат октября. Всего за 11 месяцев года ВТБ выдал жителям республики более 420 кредитов на покупку автомобилей на сумму свыше 353 млн рублей. Средний чек автокредита в регионе в ноябре вырос на четверть относительно предыдущего месяца и составил примерно 740 тысяч рублей.

В Приволжском федеральном округе ВТБ в последний месяц осени оформил почти 2 тысячи автокредитов на сумму, превышающую 1,6 млрд рублей. Это на 12% больше, чем месяцем ранее. За январь-ноябрь 2022 года банк предоставил жителям ПФО порядка 14 тысяч займов на покупку автомобилей на общую сумму более 13,5 млрд рублей. Лидерами по объему выданных средств в округе стали Республика Татарстан (273 млн рублей), Республика Башкортостан (более 244 млн рублей) и Пермский край (239 млн рублей).

В целом по России в ноябре физические лица провели в ВТБ более 5,8 тысячи кредитных сделок на покупку авто почти на 6 млрд рублей, увеличив результат к октябрю на 10%. Средний чек одного автокредита составил около 1 млн рублей. По итогам 11 месяцев свыше 47,5 тысячи российских заемщиков получили автокредиты в ВТБ на 57 млрд рублей.

Основная доля продаж (54%) пришлась на новые машины, спрос на которые продолжает расти на фоне господдержки. В ноябре на покупку таких автомобилей ВТБ выдал более 3,8 млрд рублей. Наибольшим интересом у заемщиков пользуются российские марки – их доля в выдачах ВТБ за месяц увеличилась более, чем на 6 п.п. и по итогам ноября превысила 65%. Самой популярной маркой стала Lada. В ВТБ на нее сейчас приходится 6 из 10 кредитных сделок.

«Ситуация в сегменте автокредитования в Чувашии подтверждает общероссийскую тенденцию: в ноябре двигателем автомобильного рынка продолжила оставаться госпрограмма. Её продление позволило еще большему числу автолюбителей в республике приобрести машины с помощью льготных кредитов. По нашей оценке, в декабре активность клиентов в этом сегменте продолжит расти», – прокомментировал управляющий ВТБ в Чувашской Республике Константин Киргизов.

По оценке ВТБ, в ноябре выдачи автокредитов на российском рынке составили 64 млрд рублей, что на 8% превышает результат октября. Таким образом, за 11 месяцев года банки преодолели отметку в 624 млрд рублей, тогда как в прошлом году продажи за аналогичный период достигли 1,1 трлн рублей. В декабре ВТБ ожидает дальнейший рост активности заёмщиков, который позволит рынку довести выдачи до 670 млрд рублей по итогам года.