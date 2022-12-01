Планерка Главы: сроки заключения контрактов, надежность УК, развитие туризма

На вчерашней еженедельной правительственной планерке у Главы Чувашии Олега Николаева подведены предварительные итоги 2022 года в осуществлении закупок товаров, работ и услуг для республиканских и муниципальных нужд. На успешном в целом фоне отмечалось и отставание в сроках заключения контрактов от установленных федеральными нормативами.

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Заключение закупочных контрактов в новом плановом периоде провести в обозначенные сроки, чтобы своевременно и в полной мере реализовать все запланированные задачи.

На 1 декабря текущего года общий объем закупок составил 41 млрд рублей — с ростом на 17% к тому же прошлогоднему периоду. В том числе для нужд республики — 28,1 млрд, муниципалитетов — 13 млрд рублей, доложила руководитель республиканской Госслужбы по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова. Закупки проводились преимущественно на конкурентной основе, в том числе на электронных площадках — порядка 82%. 18% процедур проводились повторно, часть таких — по закупке жилья для детей-сирот, переселения граждан.

Как отметила глава ведомства, централизация госзакупок на региональном уровне позволила значительно повысить качество этой деятельности. Об этом говорит снижение вдвое числа жалоб, а по муниципальным закупкам — в четыре раза. Бюджетная эффективность закупок составила 1,6 млрд рублей, уровень конкурентности исчисляется в среднем тремя участниками на одни торги. Главными задачами на 2023 год руководитель Госслужбы видит совершенствование централизации закупок, а также внедрение быстрых цифровых платежей.

Цифра 1,6 млрд рублей в 2022 году составила бюджетная эффективность закупок для нужд республики и муниципалитетов.

Первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков высоко оценил работу по автоматизации закупочного процесса. Отметил также, что темпы проведения торгов в этом году оказались выше, чем в прошлом. На 1 апреля было заключено контрактов 13,2% от лимитов — на 3,5% выше, чем на ту же прошлогоднюю дату, на 1 июня — 45% — рост на 13,6%, на 1 декабря — 82%, что также выше на 6%. В то же время нынешние показатели отстают от сроков, установленных федеральным казначейством. На 1 апреля контрольная точка была 50%, а к сентябрю необходимо было выйти на все 100%.

Глава республики обратил внимание на то, что регион третий сезон обязуется ускорить процессы контрактации. Но в 2020-2022 годах этому мешают вполне объективные причины, оправдывающие перенос сроков. В следующем плановом периоде таких форс-мажоров должно быть меньше, принято немало решений для стабилизации ситуации. А значит, есть условия для более слаженной работы по заключению контрактов строго в установленные сроки.

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Продолжить обеспечение прозрачности работы управляющих компаний жкх, доводить до людей максимально правдивую информацию о них. В первую очередь — о тех, которые вызывают сомнения в своей благонадежности.

Деятельность управляющих компаний в Чувашии находится под строгим контролем.

Не всем продлеваются лицензии на дальнейшую работу, если поставлена под сомнение квалификация управляющего и компании в целом. На планерке рассмотрен вопрос об итогах рассмотрения республиканской Госжилинспекцией заявлений о продлении лицензий УК. По докладу ее руководителя Виктора Кочеткова, в этом нуждаются сейчас 52 компании из 260 лицензиатов. Соответствующие заявления должны быть направлены ими в период с 11 октября по 1 ноября с.г. Из Алатыря обратились 2 из 3 УК, Канаша — 6 из 12, Мариинского Посада — все 3 компании, Новочебоксарска — тоже все 13, из Чебоксар — 73 из 83.

Олег Николаев заострил внимание на достаточно большом массиве негативной информации о деятельности некоторых УК, которая вызывает тревогу за отдельные территории и жильцов многоквартирных домов. Эта тема уже не раз обсуждалась, в том числе после пожара в одном из домов Канаша. Договорились наводить порядок прежде всего в обеспечении деятельности УК, в особенности не отличающихся благонадежностью. Эту работу не следует ослаблять, сказал Глава.

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Следует актуализировать программу развития туризма и гостеприимства в республике. Изучить вопросы синхронизации различных национальных проектов в данном контексте.

И.о. министра экономического развития и имущественных отношений Надежда Столярова рассказала об итогах прошедшего форума «Чувашия туристическая». В нем приняли участие более 500 участников, сделано более 100 выступлений. Заключено три соглашения в сфере промышленного туризма. Республике было предложено войти в маршрут «Многоликая Россия». (Подробности об итогах форума — в сегодняшнем номере «СЧ»).

Глава республики поручил актуализировать туристическую программу с учетом итогов форума и синхронизации нацпроектов. Поскольку большинство мероприятий предусмотрено как раз ими — здравоохранение, экология и другие.

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Главам муниципальных округов не оставаться в стороне от популяризации культурно-просветительской акции проекта «культурный марафон» в рамках межведомственного проекта «культура для школьников».

Как рассказала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова, присоединиться к акции могут все, прежде всего учащиеся. В этом году марафон посвящен истории моды и продлится он до 9 декабря. Глава республики обратился к главам муниципалитетов с просьбой активизировать участие в этой полезной акции.