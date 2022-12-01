В Чебоксарах заливают катки, прокладывают лыжни

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Более 50 площадок с ледовым покрытием будут доступны для жителей Чебоксар в этом зимнем сезоне, сообщили в администрации города. Самые большие из них — в парке «Амазония» и детском парке имени А.Г. Николаева, на стадионе «Олимпийский», в ледовом дворце «Чебоксары Арена». Круглый год доступен и каток «Новое поколение» на стадионе «Спартак». В свою очередь любители лыжного спорта смогут покататься на Московской набережной, в Берендеевском лесу, в дубовой роще на Бульваре Миттова. Будет возможность потренироваться также на трассах спортшколы имени А.И. Тихонова и спортшколы № 10.

Опубликовано: 5 декабря 2022 г.


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