В Чебоксарах заливают катки, прокладывают лыжни

Более 50 площадок с ледовым покрытием будут доступны для жителей Чебоксар в этом зимнем сезоне, сообщили в администрации города. Самые большие из них — в парке «Амазония» и детском парке имени А.Г. Николаева, на стадионе «Олимпийский», в ледовом дворце «Чебоксары Арена». Круглый год доступен и каток «Новое поколение» на стадионе «Спартак». В свою очередь любители лыжного спорта смогут покататься на Московской набережной, в Берендеевском лесу, в дубовой роще на Бульваре Миттова. Будет возможность потренироваться также на трассах спортшколы имени А.И. Тихонова и спортшколы № 10.
Опубликовано: 5 декабря 2022 г.
Читайте также:
В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
Цитата номера
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Движение по Сугутскому мосту могут ограничить уже в ближайшее время
С 15 февраля на пять дней перекроют проспект И. Яковлева
В микрорайоне Солнечный открылся детский сад "Лучик"
«Сотый» троллейбус пока ездит с убытками
Парад в честь Дня Победы пройдет на площади Республики