В новом садике дети смогут проводить раскопки и выращивать горох

Дом для юных исследователей

Трехэтажный детский сад № 85, рассчитанный на 250 мест, открылся в чебоксарском микрорайоне «Университет». По мнению властей города, дошкольное учреждение поможет разгрузить уже существующие два садика в округе и обеспечить местами в яслях самых маленьких жителей этого «пятачка».

«Университет» — микрорайон молодой, современный, развивающийся, здесь живут много семей с детьми. Поэтому новый садик тут давно ждали. И хотя строительство шло не без проблем — менялся застройщик, срывались первоначальные сроки сдачи объекта, родители очень рады, что детский сад наконец готов и, как только получит образовательную лицензию, сможет принять ребятишек.

А пока для малышей и их родителей устроили праздник на прилегающей территории, а внутреннее убранство осмотрели председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, первый заместитель руководителя Минобразования республики Алексей Лукшин, глава города Чебоксары Евгений Кадышев, руководитель столичной администрации Денис Спирин и другие официальные лица.

Примечательно, что новое образовательное учреждение открывается в преддверии Года счастливого детства в Чувашии и в рамках Десятилетия детства в России, объявленного Президентом РФ в 2018–2027 годах, отметили приглашенные гости. Как уточнил потом в своем телеграм-канале Денис Спирин, 85-й садик построен благодаря национальному проекту «Демография» по программе создания дополнительных мест в организациях дошкольного образования на территории Чебоксар для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

ЕВГЕНИЙ КАДЫШЕВ, глава города Чебоксары: «Новый детский сад в микрорайоне «Университет» — комфортабельное и современное дошкольное учреждение, которое полностью соответствует своему названию «Маленькие академики». Здесь есть не только привычные помещения для физкультурных, музыкальных и творческих занятий детей, но и интересные мастерские и лаборатории. Благодарен Главе Чувашии Олегу Николаеву за колоссальную помощь и внимание к реализации этого проекта. Благодаря поддержке правительства с появлением каждого из новых детских садов мы еще на один шаг приближаемся к достижению цели, поставленной перед нами Президентом Владимиром Путиным в части обеспечения всех детей ясельного возраста местами в дошкольных учреждениях».

Словом, чуть ли не с пеленок в этом дошкольном учреждении будут воспитывать юных исследователей, ведь не случайно садик носит название «Маленькие академики». Чего здесь только нет: уютные группы со спальнями, музыкальный и спортивный залы, бассейн, чтобы приобщать малышей к плаванию, творческие и игровые студии. Но больше всего воспитатели гордятся лабораториями-академиями, где каждый уголок функционален и заточен на то, чтобы мальчишки и девчонки развивались и познавали новое.

Так, в садике есть пока единственная среди дошкольных учреждений города Академия археологии, где дети смогут изучать наскальные рисунки первобытных людей, делать оттиски, проводить раскопки и исследовать найденные «артефакты».

А в агролаборатории на многоэтажных полках уже появились первые всходы лука, картофеля и гороха, высаженных воспитателями, чтобы к приходу малышей тут все зазеленело. Впрочем, дети потом и сами смогут почувствовать себя агрономами: будут сажать растения, ухаживать за ними, проводить эксперименты и делать свои маленькие научные открытия.

Не каждое дошкольное учреждение сможет похвастаться и Академией финансовой грамотности, в которой ребята с малых лет будут учиться тому, как обращаться с деньгами. И кто знает, может, благодаря обретенным знаниям внуки научат своих дедушек и бабушек не доверять всяким мошенникам…

Как сообщил Денис Спирин, череда строительства детских садов этого года завершена, но на этом работа не останавливается, начато возведение не менее долгожданного объекта для жителей «Университета» — школы.

Кстати

По данным администрации Чебоксар, с 2021 года в столице Чувашии открыты шесть детских садов на 1120 мест в микрорайонах «Солнечный», «Радужный», «Альгешево», «Благовещенский», «Университет» и в 14-м микрорайоне.