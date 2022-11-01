УФНС напоминает о необходимости уплаты налогов до 1 декабря

29 ноября во всех подразделениях УФНС по Чувашии пройдет День открытых дверей для налогоплательщиков — физических лиц.

Все желающие смогут узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов. Прием налогоплательщиков в рамках Дня открытых дверей будет осуществляться с 9 до 20 часов, сообщают в УФНС по Чувашии. И напоминают, что граждане, имеющие в собственности жилье, земельные участки, транспортные средства, должны не позднее 1 декабря уплатить имущественные налоги за 2021 год.