УФНС напоминает о необходимости уплаты налогов до 1 декабря

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

29 ноября во всех подразделениях УФНС по Чувашии пройдет День открытых дверей для налогоплательщиков — физических лиц.

Все желающие смогут узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов. Прием налогоплательщиков в рамках Дня открытых дверей будет осуществляться с 9 до 20 часов, сообщают в УФНС по Чувашии. И напоминают, что граждане, имеющие в собственности жилье, земельные участки, транспортные средства, должны не позднее 1 декабря уплатить имущественные налоги за 2021 год.

Опубликовано: 24 ноября 2022 г.


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