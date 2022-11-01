Строительство лыжероллерной трассы получило поддержку из федерального бюджета

При рассмотрении проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы принято решение о строительстве в нашей республике лыжероллерной трассы с искусственным освещением и видеонаблюдением протяженностью почти 4 км. Ранее уже были возведены административное здание с раздевалками и гостиница. Однако отсутствие современной трассы с биатлонным стрельбищем не позволяет функционировать центру зимних видов спорта в полном объеме.

По проекту на будущем лыжном круге предусмотрено порядка семи срезов, что позволит охватить все виды программ по биатлону и лыжным гонкам, а также повысит зрелищность стартов. На объекте смогут тренироваться не только биатлонисты и лыжники, но также триатлонисты и велосипедисты. Предполагается создать условия для спортсменов с ограниченными возможностями, сообщили в Минспорта Чувашии.