Состоялись публичные слушания по проекту бюджета на 2023-2025 годы

Бюджет баланса и инноваций

Еще до публичных слушаний с участием депутатов республиканского парламента, руководителей министерств и ведомств, представителей муниципалитетов, общественных и профсоюзных организаций проект закона о бюджете прошел ряд серьезных обсуждений. Как сообщил первый вице-премьер — министр финансов республики Михаил Ноздряков, на сегодняшний день законопроект согласован как с прокуратурой республики, так и

с Минфином России.

Предваряя основной доклад, говоря о важнейших направлениях бюджетной политики, министр финансов отметил, что они сохраняют преемственность. В текущем году продолжалось влияние пандемии, особенно в начале года. С февраля месяца обострились санкционное давление на Россию и геополитическая ситуация в мире. И сегодня акцент делается на развитие и трансформацию экономики, повышение стимулов к инвестициям. Например, создание в Чувашии как государственных, так и частных технопарков.

Основные параметры бюджета в представленном законопроекте немного отличаются от тех, которые были озвучены в ходе ранее состоявшихся мероприятий, в том числе в рамках заседания правительства республики. С учетом объемов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и корректировок по собственным доходам их значения были увеличены.

МИХАИЛ НОЗДРЯКОВ, первый вице-премьер — министр финансов республики: «В этом году запускаются новые проекты — частичное субсидирование ставки по ипотеке по соглашению с ДОМ.РФ и модернизация лифтов. На 2023 год на эти цели предусмотрено по 100 млн рублей».

По заявлению Михаила Ноздрякова, доход республиканского бюджета на 2023 и 2024 годы увеличен на 2,6 млрд рублей, а на 2025 год — на 3,3 млрд рублей. При этом руководитель Минфина обратил внимание, что общая сумма доходов в следующем году превысит 80,2 млрд рублей. Это на 19,7% больше первоначального плана 2022 года. «Мы входим в год с объемом доходов на 755,5 млн рублей больше уже уточненного бюджета текущего года», — отметил Ноздряков. Это достаточно редкое явление, когда первоначально утверждаемые значения параметров бюджета превосходят плановые показатели текущего года.

Прогноз по расходной части республиканского бюджета на 2023 год — 83 млрд рублей. Это больше утвержденного плана на 2022 год на 12,3 млрд рублей. «Относительно первоначальных значений, утвержденных на 2022 год, положительная динамика наблюдается по всем статьям расходов», — заявил глава Министерства финансов.

Дополнительные средства будут направлены на обеспечение жильем многодетных семей и детей-сирот, на капитальный ремонт и содержание региональных дорог, на модернизацию школ и ряд других направлений. При этом расходы на социально-культурную сферу в совокупности оцениваются в 52,1 млрд рублей, что составляет 62,8% расходной части бюджета. Финансирование реального сектора, в том числе национальной экономики и ЖКХ, предусматривается в сумме 20,5 млрд рублей — 24,7% в структуре расходов.

На реализацию республиканской адресной инвестиционной программы в 2023 году планируется направить бюджетные ассигнования в объеме 9,4 млрд рублей. Это позволит обеспечить строительство и реконструкцию 113 объектов и проектирование 27 объектов. Также в своем сообщении министр финансов отметил, что в 2023 году межбюджетные трансферты местным бюджетам предусмотрены в сумме 23,6 млрд рублей, с ростом к первоначальному плану на 2022 год на 475,8 млн рублей.

«На мой взгляд, бюджет позволяет уверенно войти в предстоящий год, реализуя те направления, которые показали свою эффективность», — резюмировал свое выступление Михаил Геннадьевич.

Представленный проект республиканского бюджета вызвал немало вопросов у присутствующих.

Так депутат Госсовета Алексей Шурчанов поинтересовался, будут ли продолжены в 2023 году меры государственной поддержки для «самозанятых» граждан в сельской местности. «Министерство сельского хозяйства считает, что эта программа будет развиваться. И совместно с ними принято решение, что по итогам текущего года, с учетом оценки эффективности этих мер, средства на поддержку «самозанятых» граждан на селе в 2023 году планируется предусмотреть в рамках первого уточнения бюджета», — ответил министр финансов.

Депутат Госсовета Владимир Лидерман спросил, с каким учетом выделялись деньги на обеспечение антитеррористической деятельности в школах и позволят ли они эту деятельность обеспечить в полной мере. Михаил Ноздряков пояснил, что это связно с программой модернизации школ — 62 млн рублей выделены на антитеррористическую безопасность тех школ, которые будут ремонтироваться: «Эта программа реализуется с 2021 года. Если брать и текущий год, следующий, а также 2024-2025 годы, то 70% школ в рамках этой программы будут охвачены».

В свою очередь руководитель Контрольно-счетной палаты республики Светлана Аристова представила заключение на законопроект о республиканском бюджете на следующую трехлетку. «Мы отмечаем, что бюджет в основе своей кажется традиционным, но в то же время в нем заложены определенные инновации. Основная задача остается прежней — нахождение баланса между теми целями, что были сформулированы ранее, и возможностями бюджета», — в частности отметила председатель Контрольно-счетной палаты.

В целом все участники слушаний пришли к единому мнению — поддержать концепцию законопроекта о республиканском бюджете на 2023-2025 годы и рекомендовать Госсовету Чувашии принять его в установленном порядке.