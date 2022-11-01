Планерка Главы: бродячие животные, комплекс ГТО, форум «Туристическая Чувашия»

Давнишняя тема бездомных животных снова обсуждалась на еженедельной правительственной планерке под председательством Главы республики Олега Николаева. Необходимые нормативная база и соответствующее финансирование имеются, однако до полного решения этой проблемы пока далеко, отмечалось на совещании.

ПОРУЧЕНИЕ.

Надо повышать ответственность людей за братьев меньших, которых мы приручили. В течение месяца госветслужбе республики выработать более действенный подход к работе с бездомными животными.

По докладу руководителя Госветслужбы Чувашии Константина Викторова, на 2022 год республиканским бюджетом предусмотрено 13,5 млн рублей на деятельность в области обращения с животными без владельцев. Полномочиями на их использование наделены местные органы самоуправления. За девять месяцев отловлено порядка 1250 бездомных животных. Часть из них вернули владельцам, других разместили в приюте либо они «попали в хорошие руки». Больше всего бродячей животины в Чебоксарах, Канаше, Шумерле, Чебоксарском районе.

Выделенные средства, надо сказать, осваиваются не лучшим образом — за девять месяцев освоено менее половины. При этом в октябре после уточнения республиканского бюджета сумма субвенций выросла на 2,9 млн рублей. Проблема комплексная, и решать ее надо совместными усилиями, призвал Викторов.

Глава администрации Чебоксар Денис Спирин констатировал, что городской приют для собак заполнен под завязку — в нем около 400 особей. Для строительства нового подготовлен земельный участок площадью 13 тыс. кв. метров, который передан коммунальной службе. Она уже направила заявки на подключение к сетям. Далее документы будут направлены на включение объекта в адресную инвестпрограмму республики.

Олег Николаев заострил внимание на том, что бездомные животные доставляют особые хлопоты зимой, которая на пороге. Речь, прежде всего, об опасности нападений на людей. Действуя по накатанной в этом вопросе, мы так и не решим его до конца, сказал Глава. Животные оказываются на улице не сами — тут вина их хозяев, поэтому надо сделать упор на людскую сознательность.

«Проблема заключается в том, что в каждом районе нет соответствующих специализированных организаций по работе с бездомными животными, — сказал Глава. — У нас республика не такая большая, и может, не надо иметь 21 или 26 организаций, которые в каждом муниципальном образовании работают. Может, достаточно двух-четырех, но которые будут работать эффективно и в каждом муниципальном образовании. Надо выработать эффективное решение, которое будет давать реальные результаты».

ПОРУЧЕНИЕ.

Не снижать темпов реализации комплекса ГТО в республике, чтобы выполнить поручение Президента страны — к 2030 году довести уровень вовлеченности населения в занятие спортом до 70 процентов.

Министр физической культуры и спорта Василий Петров доложил об итогах выполнения комплекса ГТО за минувший третий квартал. В российском рейтинге реализации комплекса Чувашия поднялась на 14-е место с прежнего 45-го места год назад, а среди регионов ПФО — на 2-е место. В числе показателей рейтинга — уровень вовлеченности населения в занятия спортом, кадровая обеспеченность, информационное сопровождение и другие. За отчетный период 4960 жителей Чувашии были зарегистрированы в электронной базе российского комплекса ГТО, 18794 человека приняли участие в выполнении нормативов.

Как отметил министр, эту работу следует активизировать совместно с органами исполнительной и местной власти. По оценке министерства, региональный рейтинг возглавляет Красноармейский район, за ним — Яльчикский. А в тройке аутсайдеров — Вурнарский, Канаш, Канашский район. Петров напомнил, что главная цель ГТО — увеличение доли систематически занимающихся спортом. К 2030 году в республике эта доля должна составить 70%.

Глава республики обратил внимание на отстраненность от участия в ГТО общественных организаций. Сознательное отношение к своему здоровью должно оказаться в поле зрения и институтов гражданского общества.

ПОРУЧЕНИЕ.

Прошу еще раз критически оценить проведение предстоящего форума «Туристическая Чувашия». В том числе руководителями муниципалитетов.

Республика готовится к предстоящему форуму «Чувашия туристическая». Событие, которое пройдет с 25 ноября по 2 декабря, стоит в ряду неординарных. О ходе подготовки к форуму рассказал вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. В программе форума — 9 тематических сессий, на которых будут разработаны и далее презентованы туристические маршруты. В числе сессий — культурный, промышленный, сельский туризм, инфраструктурное обеспечение туристической отрасли. На особом месте — туристический потенциал городов Чувашии.

Министр физической культуры и спорта Василий Петров посетовал на то, что не представлен спортивный потенциал Чувашии. На это Глава республики ответил, что этим министерству надо было озаботиться заранее. Но если есть такое желание, следует использовать оставшееся до форума время…

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Мы сейчас много работаем с точки зрения формирования специализации муниципалитетов через их инвестиционный профиль, паспорта, все это закладывается в комплексную программу. При этом во все эти процессы «заглядываем» через призму туристической привлекательности в рамках нацпроекта развития туризма и индустрии гостеприимства. Это как раз то, что нужно для поиска новых возможностей. Не менее важны и вопросы внутреннего туризма по Чувашии, направленного на воспитание подрастающего поколения».

На совещании заслушаны отчеты о ходе реализации ряда переданных полномочий Пенсионному фонду России. С докладами выступили управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Чувашской Республике Валерий Николаев и министр труда и социальной защиты Алена Елизарова.