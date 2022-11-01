В День народного единства в микрорайоне «Благовещенский» открылся детский сад

Дошкольное учреждение рассчитано на 240 детей.

Детский сад «Сказочная страна» возведен в одном из самых молодых районов столицы республики благодаря нацпроекту «Демография». Построенный в канун Года счастливого детства, он оборудован по последнему слову техники — суперсовременные кабинеты для развития малышей, соляная шахта, сенсорная комната… Дети смогут постигать первые азы балета в специально оборудованной студии и научиться плавать в комфортабельном бассейне, построенном с соблюдением необходимых мер безопасности. Еще в инфраструктуре детского сада предусмотрен скалодром, который установлен в спортивном зале. А первый опыт наблюдения за развитием растений и новые знания о живой природе малыши получат в детской агролаборатории.

В структуру дошкольного учреждения вошли множество творческих студий и тематических холлов. Для подрастающего поколения в «Сказочной стране» созданы все условия, чтобы дети развивались физически и ментально.

В настоящее время проходит процесс зачисления детей и формирования групп в детском саду, сообщили в администрации Чебоксар.

ДЕНИС СПИРИН, глава администрации города Чебоксары: «Наполнение пространства дошкольного учреждения вдохновляет и радует. Поздравляю жителей микрорайона с долгожданным событием. Маленьким чебоксарцам желаю, чтобы время, проведенное в стенах детского сада, осталось в их памяти сказочной и беззаботной страной детства!»