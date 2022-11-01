Представители организаций и предприятий Чувашпотребсоюза обсудили стратегию развития

Итоги деятельности предприятий и организаций Чувашпотребсоюза за последние пять лет, а также приоритетные задачи, которые стоят перед потребкооперацией республики, обсудили на собрании представителей.

Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов отметил, что вся работа, которая ведется при поддержке Центросоюза России, правительства республики, органов местного самоуправления, направлена на устойчивое развитие потребительской кооперации как единой системы, а также самих сельских территорий.

Стратегия развития торговли в последние годы в первую очередь была направлена на создание комфортной среды для покупателей и самих работников. Организовать работу самой крупной по количеству магазинов торговой сети региона позволила автоматизация. Создание собственного логистического центра способствовало снижению закупочных цен на продукцию и как следствие — увеличению оптовых поставок субъектам малого и среднего бизнеса.

Чувашпотребсоюз за пять лет: • Совокупный объем деятельности — 56 млрд руб.

• Выплачено сельским жителям за сданную сельхозпродукцию — 3,2 млрд руб.

• Инвестиции в развитие материально-технической базы — 1,2 млрд руб.

• Уплачено налогов и сборов — 3,6 млрд руб.

Продукция производственных предприятий Чувашпотребсоюза стала доступной на крупнейших маркетплейсах. На модернизацию оборудования за последние пять лет направлено 150 млн рублей. Так, на Ядринском мясокомбинате система холодоснабжения производства была переведена с аммиака на фреон. А за счет льготных кредитов предприятием было приобретено новейшее оборудование для переработки замороженного мяса, что, несомненно, улучшает качество выпускаемой продукции.

В ООО «Кооператор» в этом году на кредитные средства, полученные в Фонде развития промышленности Чувашской Республики по льготной ставке, закуплена и введена в строй новая автоматическая линия разлива напитков. Благодаря ребрендингу на прилавках появляются новинки, которые призваны решить проблему импортозамещения.

Совершить новый рывок позволит Комплексная программа развития потребительской кооперации на 2021-2025 годы. В ее рамках на строительство и реконструкцию магазинов, производственных цехов, организаций общественного питания, автоматизацию процессов уже направлено 500 млн рублей. Всего же на реализацию программы планируется направить не менее 1,2 млрд рублей.

Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов напомнил, что кооперативные предприятия еще в начале весны поддержали инициативу по оказанию гуманитарной помощи жителям Донецкой, Луганской республик. В рамках акции «КООП — добро» жителям пострадавших регионов и военнослужащим направлены продукты питания, товары первой необходимости на общую сумму 1,5 млн рублей.

Основные задачи в ближайшие годы — реализация Комплексной программы развития по всем отраслям деятельности, обеспечение эффективности, роста производительности труда, повышение уровня цифровизации. Валерий Михайлович поблагодарил Центросоюз России, Государственный Совет, правительство республики, органы местного самоуправления за совместную работу, поддержку потребительской кооперации и выразил надежду, что совместная работа будет продолжена.

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Черкесов отметил, что из года в год растет качество обслуживания сельских жителей, в том числе в небольших населенных пунктах, что является примером социальной ответственности потребкооперации. Он выразил благодарность Чувашпотребсоюзу за активное участие в благотворительных акциях, социальных проектах, которые проводятся в Чувашии. В это сложное время нам нужно сплотиться и помогать тем, кто нуждается в поддержке, подчеркнул спикер парламента.

Председатель правления Центросоюза России Мария Бекетова подчеркнула, что уже много лет Чувашпотребсоюз занимает лидирующие позиции во Всероссийском экономическом соревновании. Это достигается ежедневным трудом, кропотливой работой каждого из пяти тысяч сотрудников. Результаты деятельности за последнее пятилетие демонстрируют прирост по всем отраслям, отметила Мария Борисовна и пожелала не останавливаться на достигнутых успехах, ставя перед собой новые цели и задачи.

Надежда Антонова