Бюджет-2023: вырастут доходы, прибавятся и расходы

Проездная льгота увеличивается

На вчерашнем заседании правительства Чувашии одобрен законопроект «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Доходы казны в 2023 году прогнозируются в объеме 77,5 млрд рублей — с ростом к уровню первоначально утвержденного плана 2022 года на 15,7%. Расходы — в объеме 80,4 млрд рублей — рост на 13,6%.

Говоря об особенностях нового бюджета, первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков отметил смену негативных факторов при его формировании. Ковид отходит в сторону, зато сохраняется влияние санкционного давления и в целом рисков, связанных с изменениями геополитической ситуации. В этих условиях ведущим приоритетом остается обеспечение доходов населения, связанного с бюджетом, и социальных выплат. Особое внимание — семьям участников спецоперации. Другие приоритеты — реализация национальных и региональных проектов, программы благоустройства, водотеплоснабжения, строительство и капремонт школ, цифровая трансформация, поддержка АПК, промышленности (особо — в части оборонзаказов), бизнеса. В частности, в создании особой экономической зоны в Новочебоксарске, частных технопарков.

Собственные доходы республиканского бюджета в 2023 году оцениваются в объеме 42 млрд рублей — с ростом к первоначально утвержденному плану 2022 года на 20,6%. Основную долю в структуре поступлений занимают НДФЛ и налог на прибыль организаций. Безвозмездные поступления из федерального бюджета и целевых федеральных фондов ожидаются в объеме 35,6 млрд рублей — на 10,5% больше к первоначально утвержденному плану 2022 года. Как отметил министр, в нынешнем году объем межбюджетных трансфертов из федерального центра вырос по сравнению с первоначально утвержденными цифрами почти на 20%.

При формировании республиканского бюджета используются дополнительные инструменты финансирования, предложенные федеральным правительством. Это, в частности, средства, высвобождаемые за счет реструктуризации бюджетных кредитов, средства инфраструктурных бюджетных кредитов, а также выделяемые в рамках реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики.

Наиболее крупные суммы из расходной части бюджета намечается направить на образование — (22,7 млрд рублей), социальную политику (19,5 млрд), национальную экономику (14,5 млрд рублей). Предусмотрены средства на обеспечение роста заработной платы работников бюджетной сферы. Фонд оплаты их труда в 2023 году оценивается в 28,7 млрд рублей — на 15,9% больше, чем было запланировано в первоначально утвержденном бюджете 2022 года. Учтены средства на повышение зарплаты с 1 января 2023 года на 7,5% бюджетникам, на которых распространяются «майские» указы Президента России от 2012 года, и на 6,3% — бюджетникам в связи с планируемым повышением МРОТ.

В целях достижения показателей по направлению «Возможности для самореализации и развития талантов» предусмотрены средства на развитие образовательных организаций, поддержку отрасли культуры, развитие способностей и талантов у детей и молодежи, а также на развитие спорта. В том числе на капремонт и оснащение оборудованием 41 школы республики, организацию бесплатного горячего питания, на обновление муниципальных клубов. Кроме того, 5,0 млрд рублей будут направлены на повышение качества дорожной сети республики, 2,5 млрд рублей — на строительство инженерно-транспортной сети.

Бюджетные ассигнования на развитие информационно-коммуникационных технологий в рамках проекта «Цифровая трансформация» региона прогнозируются в объеме 556 млн рублей.

Что касается финансовой поддержки муниципальных образований, то на 2023 год межбюджетные трансферты местным бюджетам предусмотрены в сумме 23,2 млрд рублей. Из них объем финансовой помощи, распределяемой муниципалитетами самостоятельно, составит 2,1 млрд рублей — с ростом к первоначально утвержденному плану на 2022 год на 31,0%.

Государственный долг республики планируется на 1 января 2024 года в объеме 14,5 млрд рублей, что составляет 34,4% к прогнозируемым собственным доходам республиканского бюджета. В целом бюджет позволяет обеспечить все социально-значимые первоочередные расходы, полностью софинансировать федеральные программы и закладывать новые направления социально-экономического развития Чувашии, резюмировал Михаил Ноздряков.

Олег Николаев, Глава республики: «Мы исходим при формировании бюджета из консервативного прогноза. Тем не менее он позволяет фиксировать на предстоящий период показатели, сопоставимые с показателями текущего года. Это говорит о том, что сформировавшиеся в республике тренды позволяют и далее достаточно уверенно выполнять намеченные планы и запускать новые процессы. Конечно, со временем будут вноситься коррективы, и существенные по отдельным отраслям, и мы будем в этой части активно работать».

Установленная на 2017-2022 годы денежная компенсация на проезд в общественном транспорте для ряда категорий граждан республики продлевается на 2023-2024 годы. Соответствующая поправка в постановление Кабмина от 29 декабря 2016 года, внесенная Минтруда, утверждена на заседании. Речь идет о возмещении части затрат, связанных с оплатой стоимости одного из видов месячного проездного билета для проезда в течение месяца на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения и городском наземном электрическом транспорте общего пользования без ограничения количества поездок или до 40 поездок на автомобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения. Ранее предельный размер компенсации составлял 214 рублей, а теперь стал 246 рублей. Всего на эти цели в республиканском бюджете в 2022 году было предусмотрено 15,9 млн рублей, в проекте республиканского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов — 16,8 млн рублей.

Вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов представил проект поправок в республиканскую программу модернизации и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства. Она касается обновления лифтового хозяйства. Как отмечено, эта задача не может быть решена без финансовой поддержки республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований. В соответствии с техническим регламентом срок службы лифта составляет 25 лет. По истечении этого срока он должен быть либо заменен, либо модернизирован. В настоящее время изношенность лифтового хозяйства в многоквартирных домах в республике составляет более 70%.

В Послании Главы республики к Госсовету Чувашии на 2022 год была поставлена задача о необходимости замены лифтов в многоквартирных домах с истекшим нормативным сроком службы до 2024 года. Внесенным на заседание проектом изменений предлагается дополнить программу новыми мероприятиями, предусматривающими предоставление субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности, а также возмещение части затрат на уплату процентов, привлеченных за счет заемных средств Фонда национального благосостояния государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Это должно способствовать успешному обновлению лифтового хозяйства.

На заседании принят проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Утверждены также поправки в ряд других действующих правительственных документов.