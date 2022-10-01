Более ста пятиклассников Чувашского кадетского корпуса приняли первую в жизни присягу

Служу России и Кадетскому корпусу

…На строевой плац перед учебным корпусом будущие защитники вышли в разной «экипировке». Кадеты помладше по случаю моросящего дождя надели непромокаемые накидки. А те, кто постарше, в дождевики облачаться не стали, всем своим видом показывая, что природные катаклизмы им нипочем. Обошлись без дождевиков и почетные гости (вместе с Главой Чувашии в Кадетский корпус приехали министр образования и молодежной политики Дмитрий Захаров и военный комиссар Чувашии Бахтиер Холиков), и ведущие церемонии кадеты-десятиклассники Григорий Гелых из Донецкой Народной Республики и Даниил Румянцев из Марий Эл.

«Принятие присяги — это приобщение к великим традициям воинской славы нашей страны, — подчеркнул Олег Николаев. — Вы посвящаете себя служению Отчизне, защите ее многовековых традиций. Несомненно, источник силы, который таится в этой клятве, будет вас наполнять, поддерживать и вдохновлять».

Руководитель региона отметил, что кадетское движение в республике успешно развивается, выстроена система патриотического воспитания от детского сада до вуза, направленная на возрождение в молодежной среде духа патриотизма, чести, гражданского достоинства. Обращаясь к кадетам, он вспомнил про силу и мужество российского солдата, который, борясь сегодня с фашизмом, на территории бывшей Украины выполняет задачи мирового масштаба. «Мы сегодня задаем тон и делаем первые шаги к новому миропорядку, который будет основан на взаимном уважении и сотрудничестве с опорой на партнерство и созидание», — подчеркнул Олег Николаев.

Вместе с кадетами Глава Чувашии посадил перед учебным корпусом ель — в рамках акции «Дерево памяти», посвященной 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. А еще в этот торжественный день впервые прозвучал гимн Чувашского кадетского корпуса. Создан он местными авторами: слова написал поэт Владимир Мишшан, музыку — композитор Елена Геращенко.