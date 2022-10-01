60 тонн крупы приготовили для солдат фермеры Цветковы из Чувашии

60 тонн круп трех видов — пшеничной, ячневой и перловой — подготовили в крестьянско-фермерском хозяйстве Цветковых из Яльчикского района для отправки военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

Продукция расфасована в мешки по 30 кг, на каждом мешке приклеена наклейка с надписью: «ЧУВАШИЯ. ЯЛЬЧИКИ. ФЕРМЕРЫ ЦВЕТКОВЫ. ЗА ПОБЕДУ!», — сообщают в Минсельхозе Чувашии. До этого семеноводческое хозяйство Цветковых подготовило 68 тонн элитных семян для проведения весеннего сева на освобожденных территориях Донбасса. А еще в начале СВО по решению семьи Цветковых и было перечислено 100 тысяч рублей в помощь жителям Донбасса.