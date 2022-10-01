Лучшие сельские пекари России — в Чувашии

Хлебопеки Чувашпотребсоюза вернулись с наградами со Всероссийского Кубка сельских пекарей, который состоялся в Москве с 11 по 13 октября. Организаторами мероприятия выступили Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Российская Гильдия пекарей и кондитеров.

Турнир профессионального мастерства проведен с целью популяризации профессии пекаря, обмена опытом, повышения профессионального мастерства специалистов. Команде чувашских пекарей в очередной раз удалось завоевать признание профессионального жюри и коллег. Чувашпотребсоюз награжден дипломом второй степени, а также дипломами первой степени в номинациях «Хлеб» и «Сдобные хлебобулочные изделия», дипломом третьей степени в номинации «Декоративная выпечка». Хлебопекарную промышленность Чувашпотребсоюза на кубке представили специалисты хлебозаводов Моргаушского, Красноармейского и Цивильского райпо.

Эксперты, специалисты отрасли также обсудили вопросы развития хлебопечения в сельской местности, в том числе на новых территориях России, производства оборудования для мини-пекарен, подготовки кадров.