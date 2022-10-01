Чебоксарцы выбирают названия остановок в микрорайоне «Новый город»

На прошлой неделе на портале «Открытый город» завершился первый этап голосования по выбору названий остановок на продленном участке Чебоксарского проспекта жилого комплекса «Ялав» в «Новом городе». В нем приняли участие почти две тысячи горожан. По итогам из всех предложений был выбран один вариант. И вот вчера стартовал второй этап голосования, на котором чебоксарцам предстоит ответить всего лишь на один вопрос: «Согласны ли Вы с наименованием остановок в микрорайоне «Новый город» в следующей последовательности: остановка «4 микрорайон» — остановка «Микрорайон «Ялав» — остановка «Чебоксарский проспект». Все желающие могут проголосовать на портале «Открытый город».
Опубликовано: 18 октября 2022 г.
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