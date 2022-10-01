Чувашия в очередной раз подтвердила высокий уровень долговой устойчивости

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Минфином России по итогам соответствующего мониторинга регионов в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба Минфина республики, из субъектов ПФО в группу с высоким уровнем долговой устойчивости, помимо Чувашии, попали еще пять регионов — республики Башкортостан и Татарстан, а также Оренбургская, Пензенская и Самарская области. «Благодаря взвешенной долговой политике, проводимой в Чувашии, наша республика уже четвертый год подряд занимает достойную позицию в рейтинге субъектов РФ по уровню долговой устойчивости», — отмечает первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. Глава Чувашии Олег Николаев ранее подчеркивал, что это позволяет региону получать дополнительные объемы бюджетного кредитования для реализации масштабных проектов, дающих положительный экономический эффект.

Напомним, в нынешнем году по решению правительства России Чувашии предоставляются инфраструктурные бюджетные кредиты из федерального бюджета в размере 1,761 млрд рублей, из которых на сегодняшний день в республику двумя траншами поступило 900 млн рублей. Средства направляются на развитие инфраструктуры по семи проектам комплексной жилой застройки в городах Чебоксары, Новочебоксарск и Канаш. Это позволит обеспечить новые строящиеся жилые кварталы 39 объектами дорожной, инженерной и социальной инфраструктуры.