Индекс инвестиций в Чувашии в первом полугодии составил 148,5%

По данным Росстата, индекс инвестиций в Чувашии в минувшем первом полугодии составил 148,5% — на лидирующей позиции в ПФО, сообщает пресс-служба Минпромэнерго республики.

По оценке экспертов, несмотря на санкционные риски, капитальные вложения в экономику продолжают расти — сказывается инерционность инвестиционных проектов, большинство из которых было внесено в планы владельцев предприятий как минимум год назад. «Это результат работы последних двух лет, они дают свои плоды, — комментирует министр промышленности и энергетики Александр Кондратьев. — Сказываются меры поддержки, которые предприниматели получили в 2021 и 2022 годах. Они позволили сохранить фундамент в текущей ситуации, дали им некоторую гибкость в решениях, многие нарастили объемы производства. В таких условиях инвестиционный климат республики не только остается стабильным, но и, как мы видим, улучшается».