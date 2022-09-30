Районные больницы получают новые санитарные автомобили и новое оборудование

В Батыревской районной больнице в этом году — хорошее техническое пополнение. В скором времени у врачей появятся современные маммограф и рентгенограф, которые заметно упростят диагностику болезней на ранних стадиях. А на днях автопарк больницы пополнили три новых санитарных машины «Лада Гранта». Ключи от них главврачу Батыревской ЦРБ, так же, как и его коллегам из всех районных больниц республики, вручили на прошлой неделе. 48 легковых автомобилей были закуплены на средства регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Как сообщили в Минздраве республики, автомобили предназначены для обслуживания неотложных вызовов, выездов мобильных врачебных бригад и бригад вакцинации, доставки лекарств маломобильным пациентам и больным на изоляции, а также для доставки биологического материала в медицинские лаборатории. Машины оснащены носилками для транспортировки маломобильных пациентов, в том числе на диспансеризацию. В прошлом году, для сведения, в республику поступило 44 санитарных автомобиля для нужд сельских больниц.

«Благодаря поддержке Главы Чувашии Олега Николаева и вниманию со стороны правительства России в нашем регионе реализация программы модернизации первичного звена продолжается согласно плану, — написал в своем телеграм-канале вице-премьер — министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов. — Напомню, что до конца 2025 года в сельской местности продолжится строительство объектов здравоохранения, их комплексный капитальный ремонт, в районные больницы также будет поступать новое оборудование и автотранспорт. Сегодня одна из приоритетных задач здравоохранения сделать медицинскую помощь на селе еще более качественной и доступной».

Добавим — в этом году в рамках проекта по модернизации «первички» для районных больниц запланировали приобрести 125 единиц современного медицинского оборудования. Большая часть медтехники — 117 единиц — уже поступила в распоряжение врачей. Оставшееся оборудование, в том числе маммограф и рентгенограф для Батыревской ЦРБ, будет поставлено до конца года.

СЕРГЕЙ НИКИТИН,

главный врач Ядринской центральной районной больницы: «Самое главное в части оказания первичной медико-санитарной помощи — это мобильность, возможность заехать в любую деревню или село, оперативно оказать медицинскую помощь, провести диспансеризацию… Машины очень нужны. Мы получаем их поэтапно, а сегодня практически закрываем потребность в транспорте. Есть у нас отделения общей врачебной практики, которые остро в нем нуждались, — приходилось предоставлять им машину из больницы, а это лишний километраж». СЕРГЕЙ ШЕРНЕ,

главный врач Канашской центральной районной больницы: «Канашская центральная районная больница получила три машины по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Благодаря этому мы увеличим количество бригад, а значит, наши специалисты смогут быстрее добираться до места назначения. Машины, которые мы получили раньше, очень пригодились в коронавирусную пандемию, когда нам не хватало транспорта. А эти машины мы выделим непосредственно для участковых врачей и педиатров, чтобы они могли оперативно и без проблем добираться до пациентов».