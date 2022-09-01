На создание модельных библиотек Чувашия получит 35 млн рублей

Министерство культуры России объявило о результатах конкурсного отбора на модернизацию библиотек в 2023 году среди регионов страны. Среди победителей — шесть муниципальных библиотек Чувашии.

Каждая библиотека в процессе модернизации не просто станет современной и комфортной — изменится и привычный формат библиотечных услуг. «Нам важно преобразовывать библиотеки под современный стандарт, — подчеркнул Глава республики Олег Николаев. — Сейчас создаются новые пространства, которые предоставляют людям разные возможности. Кроме традиционного чтения книг, в библиотеках можно интересно проводить время, общаясь с друзьями, участвуя в различных мероприятиях».

Цифра 12 модельных библиотек создано в Чувашии благодаря нацпроекту «Культура». В них реконструированы помещения, внедрены современные информационные технологии, для библиотек приобретено компьютерное оборудование, обновлены библиотечные фонды, созданы условия для развития детей и молодежи

Если говорить конкретно о библиотеках-победителях, то, например, центральная библиотека Комсомольского района в результате модернизации преобразуется в этнобиблиотеку, нацеленную на сохранение и развитие национальных культур. А детская библиотека Батыревского района станет центром детства, социокультурной и образовательной средой. Еще одна детская библиотека, имени А.Г. Николаева в Моргаушском районе, превратится в центр духовно-нравственного просвещения и формирования личности ребенка через произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и других авторов. Пархикасинская сельская библиотека Чебоксарского района займется профориентацией сельской молодежи — здесь будет создан информационно-консультационный центр.

В чебоксарской библиотеке имени Л. Агакова, сообщают в Минкультуры республики, в результате модернизации появятся творческая лаборатория, городская гостиная, зал коворкинга и лекций, молодежная площадка «Х.Б.К.» (Хочу быть культурным) с выставочным пространством и фотоцентром. А новочебоксарская библиотека имени Н. Носова преобразуется в коммуникационный центр «Книжный квартал», который станет открытым, интерактивным пространством. Каждый независимо от возраста найдет здесь для себя что-то интересное.