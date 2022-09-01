В Чувашии проходит чемпионат МВД России среди кинологов со служебными собаками

И «Барыню» спляшут, и на след выйдут

Опытные кинологи и лучшие полицейские собаки из 72 регионов страны и Республики Беларусь стали участниками Всероссийских соревнований МВД России, которые на этой неделе проходят в физкультурно-оздоровительном центре «Белые камни» в Мариинско-Посадском районе. На конкурсе собаки «в погонах» находят запрещенные вещества, задерживают нарушителей, выходят на преступника по «горячим» следам — словом, выполняют свою обычную работу.

Чемпионат проводится уже в 24-й раз, причем республика принимает его уже дважды — в первый раз он проходил у нас в 2014 году. За титулы чемпионов, которых определят уже в субботу, борются 221 инспектор-кинолог со своими хвостатыми напарниками.

Граф любит сосиски с сыром

Сколько найденных закладок наркотических средств на счету добродушного на вид палевого лабрадора Сэма, затрудняется сказать даже его «начальник», кинолог Роберт Шамаев из Марий Эл. По меркам полицейской собаки Сэм — ветеран, ему семь лет, а по достижении восьми лет хвостатых полицейских отправляют на пенсию. Но со своей работой — поиском наркотиков — большой белый пес справляется мастерски. Выездов, как признался Роберт Шамаев, очень много — в поисках опасных наркокладов приходится обследовать и коллективные сады, и леса, и квартиры. Но от опытного нюхача ничего не утаить — он ловко справляется даже с самыми сложными случаями.

Для службы в полиции Сэма определили еще щенком. Малышом он не испугался зайти в темное помещение и не побоялся громких звуков, был активным и смышленым — как раз то, что нужно для полицейской собаки. А учили профессии его так: давали обнюхать имитаторы запрещенных веществ, и, если пес находил их верно, поощряли. Лучшая награда для Сэма, по словам Роберта Шамаева, — игра в мячик. Как только кинолог достал резиновую игрушку из кармана, сидевший смирно пес мгновенно оживился. Кстати, к Шамаеву Сэм уже попал взрослым псом — ему было два года, но благодаря миролюбию и общительности, которыми и отличается эта порода, напарники быстро сработались.

Сэму, как и другим собратьям его «профиля», в конкурсе предстояло найти наркотики в багаже, в автомобиле, в помещении и на местности. Каждое из заданий максимально приближено к реальным условиям, а порой и сложнее. Если в жизни поиск, как правило, не ограничен по времени, кинолог может двигать вещи и предметы и открывать их, направляя собаку, то на конкурсе время ограничено и лишние команды запрещены. Так, на обыск багажа хвостатым полицейским давалось всего три минуты. За это время псы должны были обнюхать с десяток чемоданов и точно обозначить, в котором из них находится имитатор «запрещенки».

Для немецкой овчарки по кличке Граф из Псковской области дело это привычное. По команде «Ищи!» инструктора-кинолога Дениса Семенова пес уверенно и быстро обходил все чемоданы, а когда чуял неладное, садился рядом с подозрительным багажом. Так он обозначал, что в чемодане спрятано то, что искали. И Граф, и Денис Семенов в полиции служат третий год и вместе побывали не в одной передряге. Как-то зимой, вспоминает кинолог, поиски тайника с закладками в лесу растянулись на семь часов, успело стемнеть, но собака справилась с задачей и обнаружила схрон. За хорошие показатели ее и отправили на конкурс. Сам Денис пришел в кинологическую службу после службы в пограничных войсках по контракту. Он с детства любил собак, и когда увидел вакансию кинолога, не раздумывая пошел трудоустраиваться.

«Любимое лакомство Графа — сосиски с сыром, — полицейский показал на свою сумку на поясе. — Но пока угощать не буду, еще не знаю, как отработал задание».

Таких нюхачей не проведешь

На фоне грозных немецких и бельгийских овчарок, пристально изучавших незнакомцев и не спускавших глаз с хозяина, особенно выделялись собаки небольшие, почти домашние. Веселый подвижный спаниель Ява, например, мгновенно собрала вокруг себя толпу поклонников. Дожидаясь своей очереди на испытание, собачка под аккомпанемент владелицы, заместителя начальника центра кинологической службы по Тамбовской области Оксаны Куприяновой, задорно отплясывала «Барыню», вышагивала лошадкой, складывала лапки, как зайчик, и делала поклоны.

«Это Ярава Огра, или коротко Ява. Приставка «Огра» означает «Оксанкина гордость и радость». Вот уйдем со службы, пойдем в цирк выступать», — шутит, представляя бойкую напарницу, майор полиции, за плечами которой, между прочим, 27 лет работы кинологом.

Спаниель Ява — тот еще нюхач, она спец по поиску наркотиков, и уже семь лет работает в полиции. Как объяснила кинолог, спаниель Ява — внучка одной из ее прежних собак. Ее Оксана Куприянова воспитывает с месячного возраста и держит у себя дома: все-таки выезжать на многочисленные поиски закладок с наркотическими средствами приходится и днем, и ночью, и в выходные, и в праздники. Как рассказала майор полиции, у ее подопечной необыкновенный нюх, от Явы не скроется запах наркотиков, где бы их ни спрятали злоумышленники. Однажды, вспоминает сотрудник полиции, работать пришлось в подвале дома, где преступники ухитрились засунуть сверток с запрещенным веществом в банку с маринованными помидорами. Полицейские уже было собирались уйти, но умная собака все-таки обнаружила находку и даже надкусила крышку.

«Маму поцелуешь?» — ласково посмотрела владелица на свою напарницу. И та с восторгом облизала нос хозяйки.

Милые снаружи, бесстрашные — внутри

Милый, добрый песик, а не строгая полицейская собака — такие чувства вызывал подвижный гладкошерстный фокстерьер по кличке Ника, которая, казалось, не могла устоять на месте и с любопытством изучала все вокруг.

«Это энерджайзер. Она не устает как мы, люди, и обожает работать», — дал исчерпывающую характеристику своей хвостатой сослуживице инспектор-кинолог Руслан Гусев из Мордовии. Вот уже три года Ника работает в полиции — ее удивительный нюх (все-таки фокстерьер — порода охотничья) помогает полицейским раскрывать наркопреступления. «Для поиска наркотиков удобнее маленькая собачка, — дополняет Руслан Гусев. — График у нее такой же, как у меня: работаем каждый день, есть ночные дежурства. Летом живет в вольере в питомнике, а зимой — у меня дома. Очень любит детей. Это мой напарник, друг. И для души».

Фокстерьеры, кстати, для полицейской собаки — порода редкая, и, по словам мордовских кинологов, служат они только у них. Всего в полиции Мордовии 70 собак особого назначения, три из них участвуют в чемпионате МВД России в Чувашии. Как рассказал начальник отделения Центра кинологической службы по Мордовии Сергей Скворцов, сейчас в связи с массовыми сообщениями о минировании всевозможных объектов, кинологам приходится постоянно выезжать на вызовы. За сутки на одного кинолога может доходить до 30 выездов. «Бывает, отправились на вызов и только на следующий день вернулись», — делятся они спецификой своей работы.

Невозмутимость и спокойствие в любой ситуации — за такие качества приняли на службу в полицию бельгийскую овчарку по кличке Рэд. Она специализируется на поиске взрывчатых веществ и взрывных устройств. Воспитывает ее 22-летняя Анастасия Сухова из Ярославской области. На кинолога девушка выучилась сразу после школы и уже три года работает в полиции. «Как-то поступило ложное сообщение, что в здании заложена взрывчатка. Мы с Рэдом прибыли на место, но вот незадача: у входа сидел рыжий кот, и ни в какую не впускал собаку в здание — шипел. Только когда кота увели, мы смогли приступить к работе», — вспомнила курьезный случай конкурсантка.

«Ай молодец, умница!» — похвалила свою собаку — немецкую овчарку Кобру капитан полиции Елена Попова из Курганской области. Собака успешно справилась с заданием — нашла в гараже запрещенное вещество, указав носом место, где оно спрятано. Чтобы усложнить поиски — в гараже сильно пахло краской, но такие уловки не сбили с толку смышленого пса.

«Это для нас работа, а для собаки — игра. Дай ей только поработать!» — потрепала за ухо боевую подругу кинолог. Елена уже 20 лет работает в этой профессии. Своей напарницей она гордится: «Как-то в лесу искали закладки. Поиски шли долго, безрезультатно, пока Кобра не отошла дальше обозначенного квадрата. Там-то она и нашла закладку. Даже я удивилась самостоятельности своей собаки».

За две минуты собаки-полицейские должны были осмотреть две комнаты, за шесть — отыскать по запаху необходимые предметы на огороженном участке в поле. Это только кажется, что учуять их собаке будет легко: чтобы запутать псов, запрещенные вещества прикапывали в землю или помещали в другие предметы. Продемонстрировали хвостатые и свои защитные качества. Они участвовали в задержании и конвоировании преступника и показали, как могут атаковать, в случае если на сотрудника полиции будет совершено нападение или если задержанный попытается бежать.