СК «Росгосстрах»: большинство россиян планируют делать ремонт своими руками

77% россиян планирует переклеить обои, причем 43% будут делать ремонт самостоятельно, выяснила СК «Росгосстрах» в ходе опроса*.

61% россиян считают, что их жилье в хорошем состоянии и требуется только косметический ремонт; каждый пятый (21%) делал ремонт недавно, а жилье 17% респондентов требует серьезного ремонта — с заменой настенных и напольных покрытий, системы отопления, сантехники и даже мебели.

28% опрошенных делали последний раз ремонт 1-3 года назад; еще 23% — 3-5 лет назад и 13% — от 5 до 7 лет назад. Столько же респондентов (13%) сделали ремонт менее чем год назад, а 10% — более 10 лет назад. При этом половина опрошенных (50%) считает, что косметический ремонт необходимо проводить раз в 3-5 лет; 27% — раз в 2-3 года; и реже, чем раз в пять лет — 21%.

42% респондентов планируют сделать ремонт через 2-3 года; 24% через — 3-5 лет; 8 % — более чем через пять лет, а 20% о ремонте сейчас не задумываются. Есть и такие, кто вообще не планируют его делать, их доля составила 4%.

43% россиян планирует делать ремонт самостоятельно, 34% — привлечь подрядную бригаду, а 15% респондентов рассчитывают на помощь родственников.

СК «Росгосстрах» выяснила, какие типы работ планируют осуществить россияне:

Переклеить обои — 77%

Поменять мебель — 51%

Поменять сантехнику — 37%

Покрасить стены потолки — 36%

Сделать ремонт на балконе — 33%

Сделать натяжные потолки — 33%

Оптимизировать и сделать пространство более функциональным — 29%

Поменять электрику — 24%

Установить кондиционер — 23%

Поменять окна — 18%

Поменять систему отопления — 14%

Сделать перепланировку —11%

Более половины респондентов (58%) живут в старом жилом фонде, треть россиян (34%) — в относительно новых домах, построенных не более 20 лет назад. В новостройках живут только 7% опрошенных. Статистика свидетельствует, что проживание в том или ином типе жилья в определенной степени зависит от типа населенного пункта и возраста респондентов. В городах-миллионниках самая высокая доля респондентов (13%) имеет квартиры в новостройках. Возраст половины из них (51%) составляет 26-35 лет. А россияне старшего поколения (56-65 лет) проживают, в основном, в старом жилом фонде (74%).

«Рано или поздно ремонт в квартире делают все, но иногда к этим действиям приходится приступать не по своему желанию, а по чьей-то вине. В этом случае незапланированных расходов, и порой весьма существенных, не избежать, — рассказывает начальник Управления андеррайтинга имущества физических лиц ПАО СК «Росгосстрах» Екатерина Зенченко. — Своим клиентам мы предлагаем застраховать квартиру по продукту «Родные стены», который надежно защитит жилье и спокойствие его владельцев и позволит избежать лишних трат при краже, пожаре, заливе, причинении вреда имуществу соседей и многих других случаях. Владельцу жилья не надо будет дожидаться возмещения ущерба от виновников, можно будет приступить к ремонту сразу же после получения страховой выплаты, а общаться с причинителями вреда будет уже страховая компания. Очень удобно, что при заключении договора осмотр квартиры не требуется, а полис можно оформить онлайн».

*Репрезентативный опрос проведен компанией «Росгосстрах» в августе 2022 года среди 1200 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие».

На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов.

6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметит 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru