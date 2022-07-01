В МЧС по Чувашии предложили учредить почетное звание «Заслуженный пожарный»

Главное управление МЧС России по Чувашии выступило с инициативой об учреждении республиканского почетного звания «Заслуженный пожарный Чувашской Республики». Это предложение было высказано руководителем ведомства Валерием Зелениным на заседании Общественного совета при Главе Чувашии.

В республике, по словам Зеленина, на протяжении многих лет присваивают звания заслуженных спасателей, но тех, кто противодействует пожарам намного больше — действуют и добровольные пожарные объединения огнеборцев, лесные пожарные, проводится серьезная профилактическая работа. Олег Николаев согласился с этим предложением, но отметил, что вопрос надо обсудить с привлечением экспертов, рассмотреть возможные варианты: либо расширить перечень награждаемых лиц в рамках учрежденного Почетного звания «Заслуженный спасатель Чувашской Республики», либо учредить новое звание.