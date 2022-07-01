С начала года Банк России выявил более 2 тысяч финансовых пирамид

Это в три раза больше, чем за тот же прошлогодний период, сообщает пресс-служба Минфина Чувашии.

Такая динамика экспертами объясняется несколькими факторами. Прежде всего, особенностями нынешней экономической ситуации. Злоумышленники активно рекламируют займы от частных лиц, вложения в «нестандартные» псевдоинвестиционные проекты. Одной из тенденций, влияющих на ситуацию, стало дробление крупных пирамид на мелкие. Почти 80% пирамид и нелегалов действуют онлайн. Банк России выявляет подобные схемы с помощью собственной системы мониторинга. В этом году были внедрены новые алгоритмы поиска, расширены источники мониторинга информационного пространства. Все это позволило более оперативно обнаруживать нелегальные проекты и предупреждать о них потребителей. Кроме того, в конце 2021 года вступил в силу закон о досудебной блокировке сайтов финансовых пирамид, что также способствовало сокращению срока их жизни.