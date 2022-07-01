В троллейбусном управлении предложили изменить ряд маршрутов

На портале «Открытый город» стартовало голосование о внесении изменений в схему движения некоторых чебоксарских троллейбусов. В городском троллейбусном управлении полагают, что в результате увеличится доля беспересадочных поездок и этот экологичный вид транспорта придет в развивающиеся микрорайоны.

Если коротко, то по проекту маршрут № 8 перестанет быть кольцевым и получит две конечные остановки — «Улица Р. Люксембург» и «Железнодорожный вокзал». Троллейбусы кольцевого маршрута № 6 «Маштехникум — железнодорожный вокзал» не будут объезжать тракторный завод, а поедут по проспекту Мира и улице Ленинского комсомола. В обратную сторону по тому же кольцу поедут «рогатые» машины маршрута № 5. Маршрут № 9 «Маштехникум — агрегатный завод» не будет подходить к аэропорту, зато поедет по проспекту Тракторостроителей. А маршрут № 11 станет в два раза короче и свяжет Чапаевский поселок с железнодорожным вокзалом.

Подробнее ознакомиться с проектом нововведений и проголосовать «за» или «против» можно будет на портале «Открытый город» до 31 июля.