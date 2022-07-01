Возвращаться с Волги пришлось на спасательном катере

Высокая волна и сильный ветер не испугали двух смельчаков, решивших переправиться с левого на правый берег Волги на резиновой лодке в минувшую субботу. На середине реки в районе Афанасьевского пляжа лодка перевернулась, и мужчины оказались в воде.

К счастью, оба были в спасательных жилетах и сумели вскарабкаться на опрокинувшееся вверх дном плавсредство. Так, сидящими на резиновой лодке их и обнаружили оперативно прибывшие на вызов спасатели Чувашской республиканской поисково-спасательной службы. Самостоятельно бедолаги вернуть лодку с мотором в исходное положение не смогли, как и добраться до берега, и вызвали на помощь специалистов.

Вызволять мужчин 1980 и 1964 годов рождения пришлось спасателям Юрию Петькову, Евгению Малайкину, Артему Ильину и Юрию Семенову, которые прибыли на место на двух катерах. Они пересадили пострадавших на свое судно и доставили на берег живыми и невредимыми, а резиновую лодку отбуксировали. Как рассказали спасенные, они решили испытать мотор и проигнорировали плохие погодные условия на Волге. «Ехали-то нормально, но ветер и волна…», — оправдывались мужчины на видео, которое успели записать сотрудники поисково-спасательной службы. «Думать надо было», — пожурили их спасатели.

Между тем

Ровно в этот день, 11 лет назад

А на следующий день, в воскресенье, в лентах информагентств появилась шокирующая новость: под Казанью на Волге возле населенного пункта Аракчино затонул прогулочный теплоход «Аркадия». К большому счастью, никто не пострадал. На борту находились 34 человека, всех удалось эвакуировать подоспевшими на место катерами, лодками и теплоходом «Добрый». В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи, возбуждено уголовное дело.

По злому року, именно 10 июля 2011 года на Волге в Камско-Устьинском районе Татарстана затонул двухпалубный теплоход «Булгария». В катастрофе погибли 122 человека.