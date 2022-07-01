38-летний житель поселка Урмары осужден за попытку сжечь соседей

А также за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

По материалам уголовного дела, расследованного СУ СКР по Чувашии, днем в начале мая прошлого года нетрезвый злоумышленник трижды позвонил в полицию и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в редакции газеты «Херле ялав». По указанному адресу незамедлительно прибыли оперативные и экстренные службы, которые провели эвакуацию граждан и обследование здания.

Но мужчина не угомонился. Несколько дней спустя поздним вечером, будучи также пьяным, он решил поквитаться со своими соседями, которые просили его не шуметь. А жил мужчина в многоквартирном деревянном доме. Дождавшись, когда жильцы дома уснут, он поднялся на чердак своей квартиры и подпалил имевшиеся там вещи. В это время в разных квартирах дома находились 11 человек, 5 из которых дети. «Однако мужчине не удалось довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство потерпевших», констатируют следствие и суд. Пламя заметил мужчина, работавший неподалеку на строительном объекте. Он разбудил жильцов, благодаря чему они успели выбежать из охваченного огнем строения.

В результате пожара дом и находившееся в нем имущество были полностью уничтожены. Потерпевшим причинен ущерб на сумму более 3 миллионов рублей. Злоумышленник был задержан и заключен под стражу. Судебно-психиатрическая экспертиза оснований для признания мужчины невменяемым не нашла. Суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.