Троллейбусу №14 еще раз удлинили маршрут

Год назад в Чебоксарах маршрут 14-го троллейбуса был продлен до микрорайона «Солнечный» в новоюжном районе. Теперь длинней его путь стал и в северо-западном районе — с 9 июля электротранспорт будет курсировать по новому микрорайону «Университет».

При поездке по микрорайону движение будет осуществляться на автономном ходу по часовой стрелке — 14-й троллейбус заберет пассажиров с остановок «Улица Академика Миначева», «Лесная» и «Университет-2».

На маршруте по-прежнему будут задействованы 13 транспортных средств. В часы пик интервал движения составит 11-12 минут, сообщили в администрации Чебоксар. Таким образом, по общей протяженности пути 14-й троллейбусный маршрут приблизился к самому длинному 1-му, чей круг составляет 42,8 км.