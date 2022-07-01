Врачи подарили малышу вторую жизнь

В Чебоксарах хирурги сделали новорожденному уникальную операцию и тем самым спасли ему жизнь. Ребенок родился с редким врожденным пороком развития. Его обнаружили только после рождения, так как мама малыша во время беременности у врачей не наблюдалась и обратилась к специалистам незадолго до родов. «Ситуация была крайне сложная — у младенца полностью отсутствовала диафрагма, мышца, которая разделяет грудную и брюшную полость, — говорит главный врач Республиканской детской клинической больницы Минздрава Чувашии Анатолий Павлов. — К сожалению, пластика из собственных тканей была невозможна. Чтобы исправить этот врожденный анатомический дефект, было принято решение использовать в качестве пластического материала пермакол (свиную кожу). Далее была выполнена операция — пластика диафрагмы». Операция для юного пациента прошла успешно, сейчас он снят с искусственной вентиляции легких и учится дышать самостоятельно. Потихонечку набирает вес с 1790 граммов при рождении до чуть больше двух килограммов.