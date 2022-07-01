На должность генерального директора ПАО «Химпром» назначен 37-летний Дмитрий Колчин

Родом из Казани, имеет диплом с отличием Казанского государственного технологического университета. А также степени бакалавра и магистра техники и технологии, автор более десятка научных публикаций.

В 2010 году ему присуждена квалификация экономист-менеджер по специальности «Экономика и управление на предприятии» Высшей школы экономики. В 2020 году прошел программу обучения в Лондонской бизнес-школе. Владеет тремя иностранными языками. Трудился в ПАО «Сибур-Холдинг» на разных должностях, в 2016 году стал управляющим директором ООО «Вотерфолл Про». До 2021 года занимал пост директора по развитию новых бизнесов в ООО «Сигма Кэпитал».

Временно исполнявшая обязанности гендиректора Елена Колесникова продолжает работать на предприятии в качестве его первого заместителя, сообщает пресс-служба Минпромэнерго.