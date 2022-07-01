В Чебоксарах состоялся мастер-класс по безопасному управлению велосипедом и самокатом

Два колеса и рюкзак знаний

«Смотрите, тут столько велосипедов и самокатов, неужели мы сегодня на них всех покатаемся?» — переговаривались друг с другом школьники, приехавшие со своими учителями в спортивную школу олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды на мастер-класс по безопасному управлению велосипедом, самокатом и прочими средствами индивидуальной мобильности (электросамокатами, электроскейтбордами и так далее).

Мероприятие прошло по инициативе Минтранса Чувашии совестно с УГИБДД МВД по республике в рамках реализации федерального проекта «Безо-пасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Многие из двух сотен ребятишек, побывавших на встрече, были готовы сразу же попрактиковаться в своих водительских навыках на площадках. С разговора об этом и началась теоретическая часть мастер-класса.

«Летом очень многие дети и взрослые пересаживаются на велосипеды, а теперь еще и на электросамокаты, но нарушение правил дорожного движения может привести к трагедии», — констатировал министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов. Только в этом году в республике с участием водителей самокатов произошло пять аварий, в которых один человек погиб, а остальные получили травмы. Велосипед, кстати, оказался не менее травмоопасным транспортным средством. С участием «двухколесного» произошло семь ДТП, один человек погиб и шестеро пострадали.

«По нашим наблюдениям, самая большая проблема — это проезд на двухколесном транспорте на пешеходном переходе, что часто создает аварийные ситуации», — сообщила в свою очередь старший инспектор отдела ГИБДД по городу Чебоксары Анастасия Никитина. Поэтому любители пересечь пешеходный переход на «колесах» могут нарваться на штраф в размере 800 рублей. «Одно из главных правил безопасности — на пешеходном переходе обязательно необходимо спешиваться», — напомнила присутствующим спикер.

В том, что несоблюдение правил дорожного движения чревато трагедией, ребята убедились воочию — им продемонстрировали видеозаписи аварий с участием велосипедистов и самокатчиков. А там запечатлены не только моменты ударов, но и то, что осталось от великов. После просмотра тематического фильма, посвященного безопасному управлению двухколесным транспортом, вопросов о необходимости соблюдать правила дорожного движения не возникло даже у самых непоседливых райдеров.

В «теоретической» части встречи спикеры рассказали, как нужно экипироваться, снаряжать свое транспортное средство и как им правильно управлять. Главный внештатный специалист Минздрава Чувашии Алексей Смирнов показал ребятам, что нужно сделать в первую очередь, если случилось кровотечение или перелом.

А затем на специально оборудованной площадке молодежь встретили инструкторы с велосипедами и самокатами. Специалисты детально объяснили, как правильно управлять выбранным транспортным средством и как взаимодействовать друг с другом в процессе движения. Для некоторых райдеров стало открытием, что на самокат нельзя брать пассажиров, а любители активного отдыха узнали, что на велосипеде не стоит «лихачить», не держась руками за руль, или садиться в седло с наушниками в ушах.

«Чаще всего детей подводит не отсутствие знаний, а невнимательность», — считает председатель центрального совета велодвижения республики «Солнце на спицах» Вячеслав Платонов. Например, кто-то из ребят во время езды может отвлечься на телефон, и тогда возможна авария. Здесь важна роль родителей, которые перед тем, как выпустить ребенка на улицу, должны проводить тщательный инструктаж. Впрочем, если работать с детьми на регулярной основе и закреплять теорию практикой, можно привить им необходимые знания и выработать правильные навыки, подытожил Платонов.