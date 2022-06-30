АНДРЕЙ БЕЛЯЕВ,

заместитель директора Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова:

«Уверен, юные таланты со всех уголков страны обязательно запомнят дни, проведенные в Чебоксарах, и не только потому, что здесь было все качественно и здорово организовано, но еще и потому, что они стали первыми участниками Фольклориады. И когда эти мальчишки и девчонки повзрослеют, обязательно будут рассказывать об этом своим детям и внукам. Начало есть, теперь можно думать и о продолжении. Если все сложится, то скорее всего будет и вторая детская Фольклориада. Хотелось бы, чтобы это был кочующий проект, чтобы каждый регион России мог увидеть потрясающее многообразие нашей большой страны, ну и проявить гостеприимство так, как сделала это Чувашия».