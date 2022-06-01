Планерка Главы: Новые импульсы Дня республики

Коммунальная инфраструктура должна совершенствоваться

По итогам прошедших в рамках празднования Дня республики деловых и культурных мероприятий необходимо выработать цельную концепцию устойчивого развития региона, основанную на ESG-технологиях (с учетом экологических, социальных и управленческих факторов). На это нацелил Глава Чувашии Олег Николаев участников вчерашнего еженедельного правительственного совещания.

ПОРУЧЕНИЕ.

Целесообразно организовать на базе одной из рабочих групп высшего экономического совета Чувашии работу по реализации данной концепции с привлечением как внутренних, так и внешних экспертов. К осени необходимо обозначить векторы развития ESG-технологий, стандарты их реализации.

При этом следует исходить из того, что данная тема будущего звучала также на Петербургском экономическом форуме. Для банковской сферы становится приоритетом финансирование проектов, основанных на таких технологиях. Это четкий сигнал к созданию цельной концептуальной стратегии реализации мероприятий в республике по всем направлениям, сказал Глава. В частности, совместного проекта с Ульяновской областью и Республикой Мордовия по карбоновому полигону, создании сети для заправки электромобилей, деятельности индустриального парка в Новочебоксарске.

Общую картину прошедших деловых мероприятий представил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Всего состоялось 23 мероприятия, только в Чебоксарском экономическом форуме приняли участие представители 28 субъектов России. Участвовали представители федеральных органов власти, кредитных и общественных организаций. Было подписано 17 соглашений о сотрудничестве.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Выражаю благодарность за слаженную работу. Как итог — положительные отзывы о празднике. Наша задача — удержать взятую высокую планку. Особое внимание — формированию Чувашии как центра компетенции по производству хмеля для всех субъектов страны. Имеются в виду образовательные программы, технологии и другие составляющие хмелеводческого цикла. Стратегическая задача, вытекающая из итогов Дня республики, — систематизировать всю нашу работу, чтобы обеспечить реальное комплексное развитие региона на основе современных стандартов. Прежде всего, в обеспечении современной инфраструктурой».

По каждому отраслевому направлению состоялись свои топовые мероприятия. В сфере АПК — это фестиваль «Зеленое золото России», вопросы развития агломераций, пространственного развития территорий обсудили на дискуссионной площадке «URBANКАСЫ». Была представлена обширная интересная культурная программа с традиционным фестивалем «Родники России». Об этом рассказали отраслевые министры и руководители муниципалитетов, где проходили мероприятия. В частности, Козловского района, где работала вторая площадка Дня республики.

ПОРУЧЕНИЕ.

Не ослаблять темпов обновления объектов ЖКХ, прежде всего в малых городах республики, чтобы привести коммунальную инфраструктуру в соответствие современным стандартам. При этом максимально исключить потери ресурсов.

С 1 июля по сложившейся традиции изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. По докладу руководителя республиканской Госслужбы по конкурентной политике и тарифам Надежды Колебановой, предельные индексы изменений рассчитаны на основании утвержденного федеральным правительством уровня. Для Чувашии — рост на 3,4% с предельно допустимым отклонением 2%. По каждому муниципалитету индексы утверждаются отдельно, согласно указу Главы республики от 15 июля 2021 года.

Тарифы на электроэнергию для горожан повышаются на 12 коп. за киловатт, для сельчан — на 8 коп. За природный газ придется платить больше на 18 коп. за один кубометр. Вырастет и плата за твердые коммунальные отходы — для горожан на 2 руб. 20 коп., сельских жителей — на 1 руб. 76 коп.

При каждом повышении тарифов потребитель вправе требовать более высокого качества оказания коммунальных услуг. Необходимо не ослаблять внимание к модернизации объектов ЖКХ, нацелил Глава. Источники финансирования для этого имеются, важно вовремя и хорошо их использовать.

ПОРУЧЕНИЕ.

Следует анализировать причины каждого трагического случая на воде. Целесообразно при формировании школьных учебных планов на следующий год ввести классные часы по безопасному поведению на воде.

На совещании вновь был поднят вопрос безопасности на воде, который рассматривался неделю назад. Дополнительным поводом для этого стала гибель четырех человек при столкновении катера с крупнотоннажным судном на Волге. Статистика таких ЧП удручающая, по данным руководителя республиканского ГКЧС Сергея Павлова на 27 июня, с начала года на воде погибли 17 человек, в том числе 3 ребенка, в прошлом году — соответственно 15 взрослых и 3 ребенка. 11 человек из 17 нынче утонули в июне.

Руководитель ведомства, как и на прошлом совещании, зачитал обширный перечень мероприятий по профилактике и предотвращению водных ЧП. Только осязаемых результатов от них, судя по всему, пока мало. А некоторые причины лежат на поверхности. Вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов привел статистику летней трудовой занятости школьников в увязке с данными водных ЧП. Там, где больше подростков, занятых делом в каникулы, и происшествий мало, и наоборот. В развитие темы Олег Николаев предложил уделить внимание безопасности на воде в школьных программах.