«Очень важно, что мы из года в год собираемся и зажигаем свечи в память о тех людях. Пока мы помним, их души живут среди нас. Только через память мы будем знать, кто мы есть, и определять свой путь. Давайте будем помнить наших предков и героев, творить и созидать ради будущего» — такую запись сделал в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. Накануне Дня памяти и скорби он принял участие в акции «Свеча памяти» у мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе.

«81 год назад началась очень страшная война, 1418 дней наша страна боролась с фашизмом. Только из Чувашской Республики не вернулись домой сотни тысяч людей. Весь прошлый год мы посвятили изучению подвига людей в тылу, их тяжелых судеб, и фактов, которые демонстрируют мужество и героизм народа, ставшие залогом Победы. Сегодня русский солдат снова встал на защиту всего человечества и вступил в борьбу с фашизмом», — сказал на торжественной церемонии Олег Николаев.

Открытие мемориала, который увековечит трудовой подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, женщин и детей, в суровых условиях военной зимы создававших в тылу линию обороны для защиты промышленных центров Волги и Урала, состоится уже на днях — 1 июля.

Акция «Свеча памяти» в первую очередь направлена на подрастающее поколение, знающее историю Великой Отечественной войны по рассказам старших родственников и школьному курсу истории, напоминает пресс-служба Администрации Главы Чувашии. Присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти» и «зажечь» на официальном сайте деньпамяти.рф виртуальную свечу мог любой желающий с 15 по 22 июня. За общее количество зажженных свечей на сайте фонд «Память поколений» выделит средства на оказание медицинской помощи ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны.

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Вчера утром в Чебоксарах состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню в мемориальном комплексе «Победа». В ней приняли участие Глава Чувашии Олег Николаев, депутаты, члены правительства, представители общественных и ветеранских организаций, жители города.

Память павших в боях за Родину почтили минутой молчания. 81 год назад началась Великая Отечественная война. В четыре часа утра гитлеровская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, напала на Советский Союз. Из Чувашии на фронт было мобилизовано более 208 тысяч жителей — пятая часть населения республики. Это наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки. Более 106 тысяч из них не вернулись домой…

В республике прошли и другие акции, посвященные Дню памяти и скорби.