Центробанк счел введение банками комиссий за обслуживание валютных счетов нарушением прав потребителей

Банк России издал письмо после введения некоторыми кредитными организациями комиссий за обслуживание валютных счетов граждан без получения на то их согласия. Документ также направлен на предупреждение аналогичных действий в отношении банковских вкладов.

По мнению регулятора, включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей. При этом отмечается, что офертой не может признаваться публикация банком изменений на своем официальном сайте, когда согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений.

Регулятор считает необходимым не допускать в заключаемые с потребителями договоры банковского счета и банковского вклада положений, предусматривающих право кредитной организации на одностороннее увеличение или установление комиссионных вознаграждений за совершение операций. По мнению Банка России, также недопустимо взимание с клиентов комиссионных вознаграждений, увеличенных или установленных кредитной организацией в одностороннем порядке. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка России.